بفوزه على مونشنغلادباخ.. بايرن ميونيخ على بعد مباراة من لقب البوندسليغا الثامن

بات بايرن ميونيخ على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي، بعدما حقق اليوم السبت انتصارا صعبا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وافتتح جوشوا زيركزي التسجيل للبايرن في الدقيقة 26، ثم أدرك مونشنغلادباخ التعادل في الدقيقة 37 بهدف سجله اللاعب البافاري بنيامين بافارد بالخطأ في مرمى فريقه، لكن ليون غوريتسكا حسم المباراة لصالح البايرن بهدف ثان في الدقيقة 86.

بايرن ميونيخ 1 × 0 مونشنغلادباخ .. هدف جوشوا @alamiHD1 pic.twitter.com/loWpOZ0JUA — اهدف كرة القدم (@RNYOsKYs45rD9Mc) June 13, 2020

وقبل ثلاث مراحل فقط من نهاية المسابقة، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع.

⚠️عاجل ⚠️ بايرن ميونيخ يقترب من تحقيق لقب الدوري الألماني بعد فوزه على بروسيا مونشنغلادباخ بهدفين لهدف pic.twitter.com/JVM59M2ZRm — Var News (@Newsvarkw) June 13, 2020

وبذلك أصبح النادي البافاري قادرا على حسم اللقب للموسم الثامن على التوالي وللمرة الثلاثين في تاريخه، إذا فاز في مباراته المقبلة أمام فيردر بريمن يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية والثلاثين، بغض النظر عن نتائج أقرب منافسيه.

وخاض البايرن مباراة اليوم مفتقدا جهود مهاجميه روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، ودفع المدير الفني هانزي فليك باللاعب جوشوا زيركزي في الهجوم أمام الثلاثي سيرج غنابري وميكايل كويسانسي وإيفان بيريسيتش.