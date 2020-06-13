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بفوزه على مونشنغلادباخ.. بايرن ميونيخ على بعد مباراة من لقب البوندسليغا الثامن

زيركزي (يسار) يحتفل بتسجيله الهدف الأول للبايرن مع غنابري (غيتي)
زيركزي (يسار) يحتفل بتسجيله الهدف الأول للبايرن مع غنابري (غيتي)
13/6/2020

بات بايرن ميونيخ على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي، بعدما حقق اليوم السبت انتصارا صعبا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وافتتح جوشوا زيركزي التسجيل للبايرن في الدقيقة 26، ثم أدرك مونشنغلادباخ التعادل في الدقيقة 37 بهدف سجله اللاعب البافاري بنيامين بافارد بالخطأ في مرمى فريقه، لكن ليون غوريتسكا حسم المباراة لصالح البايرن بهدف ثان في الدقيقة 86.

وقبل ثلاث مراحل فقط من نهاية المسابقة، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع.

وبذلك أصبح النادي البافاري قادرا على حسم اللقب للموسم الثامن على التوالي وللمرة الثلاثين في تاريخه، إذا فاز في مباراته المقبلة أمام فيردر بريمن يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية والثلاثين، بغض النظر عن نتائج أقرب منافسيه.

وخاض البايرن مباراة اليوم مفتقدا جهود مهاجميه روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، ودفع المدير الفني هانزي فليك باللاعب جوشوا زيركزي في الهجوم أمام الثلاثي سيرج غنابري وميكايل كويسانسي وإيفان بيريسيتش.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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