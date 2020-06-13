بالفيديو.. رونالدو يهدر ضربة جزاء ويوفنتوس يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق يوفنتوس إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تعادله السلبي مع ضيفه ميلان الجمعة، في أول مباراة تقام بعد استئناف النشاط الكروي في البلاد عقب التوقف بسبب جائحة كورونا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ميلان قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليصعد يوفنتوس إلى المباراة النهائية مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

الدون كريستيانو رونالدو، وبعد توقف 3 أشهر، يعود ليلعب اليوم ضد نادي إيه سي ميلان ببطولة الكأس ويقوم بتضييع ركلة جزاء لنادي يوفينتوس! pic.twitter.com/3a08zVxwKl — Screen Mix (@ScreenMix) June 12, 2020

وأهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 16.

واضطر ميلان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد أنتي ريبيتش.

وينتظر يوفنتوس في المباراة النهائية الفائز من المباراة الثانية للدور قبل النهائي التي تقام السبت بين فريقي إنتر ميلان ونابولي، علما بأن الأخير فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم تكن هناك خطورة حقيقية على المرميين بسبب هبوط اللياقة البدنية والذهنية للاعبين نتيجة التوقف الطويل بسبب وباء فيروس كورونا.

وشهدت المباراة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد مرة واحدة، بالإضافة إلى استخدام الفريقين قاعدة التبديلات الخمسة التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة.