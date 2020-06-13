الشرطة البريطانية تنقذ نجم تشلسي من تهمة الاغتصاب

أعلن كالوم هودسون أودوي مهاجم نادي تشلسي رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، أن الشرطة برأته من تهمة الاغتصاب التي كاد يتورط فيها.

وقال مهاجم المنتخب الإنجليزي الواعد (19 عاما) الذي تم اعتقاله يوم 17 مايو/أيار الماضي ثم أطلق سراحه بكفالة، عبر حسابه على تويتر إنه "تعاون كليا مع الشرطة" وانتظر بهدوء "تبرئته".

وكتب اللاعب لمتابعيه البالغ عددهم 287 ألفا على تويتر "في هذه الفترة التي تحدث فيها أشياء أكثر أهمية في العالم، أريدكم أن تعرفوا أين هي الاتهامات الخطيرة التي جعلتني موضع شك".

وأضاف "بعد تحقيق جاد وعميق، أكدت لي الشرطة أن الملف أغلق دون متابعة"، شاكرا جميع الأشخاص الذين "دعموني خلال هذه الفترة الصعبة".

وتعافى هودسون أودوي تماما بعد أن كان أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يصاب بفيروس كورونا المستجد مطلع مارس/آذار الماضي.

وكان هودسون قد التقى بالفتاة الشابة التي اتهمته بالاغتصاب على الإنترنت، وفي انتهاك لبروتوكول التباعد الاجتماعي الذي أوصت به الحكومة، أرسل لها سيارة لاصطحابها إلى منزله.