مواعيد مبدئية ومدن مقترحة.. دوري أبطال أوروبا يتأهب للعودة

من المفترض أن يحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في 17 الشهر الجاري، مستقبل دوري أبطال أوروبا ومواعيد عودته والمدن التي تستضيف مراحله الإقصائية.

وتحدثت تقارير إعلامية أوروبية عن أن موعد العودة المبدئي سيكون في أغسطس/آب المقبل أي عندما تنتهي معظم البطولات الأوروبية.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مقترح يقضي بأن تستضيف مدينة لشبونة البرتغالية ربع نهائي المسابقة القارية الأم، والمباريات المتبقية من ثمن النهائي.

ومن بين المواجهات التي من المتوقع أن تستضيفها المدينة البرتغالية، إياب مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد (2-1)، وبرشلونة ضد نابولي (1-1)، وبايرن ميونيخ مع تشلسي (3-0)، ويوفنتوس ضد ليون (0-1).

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن مدينة فرانكفورت الألمانية خرجت من سباق المدن المقترحة، في حين لا تزال مدريد ضمن المدن المرشحة بانتظار قرار المجلس التنفيذي لليويفا في 17 الجاري.

ومن المفترض أن يحتضن ملعب "أتاتورك" الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية نهائي المسابقة.

يذكر أن لشبونة احتضنت أول نهائي مدريدي خالص في دوري الأبطال عام 2014 بين أتلتيكو والريال، والذي انتهى بفوز الأخير 4-1.