متجاوزا صلاح.. فان دايك الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول

ذكر تقرير إخباري أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ فريق ليفربول، بتوقيع عقد جديد يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 220 ألف جنيه إسترليني (245 ألف يورو).

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أمس الخميس أن فان دايك (28 عاما) سيوقع عقدا جديدا لمدة خمسة أعوام مع ليفربول، بقيمة إجمالية تبلغ 57 مليون إسترليني (63.5 مليون يورو)، وذلك بعد أن يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك سينهي المخاوف بشأن احتمالات انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان كان قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات فان دايك هذا الصيف براتب أسبوعي يصل إلى 280 ألف إسترليني (311.5 ألف يورو)، لكن اللاعب رفض عرض الفريق الباريسي، وفقا للصحيفة البريطانية.

وطبقا للعقد الجديد المرتقب مع ليفربول، سيتجاوز فان دايك -الذي كان يحصل على 200 ألف يورو في عقده الحالي- اللاعب الأعلى أجرا في الوقت الحالي في صفوف ليفربول، وهو النجم المصري محمد صلاح الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني (222.5 ألف دولار).