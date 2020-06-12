غرناطة يضرب آمال خيتافي بالتأهل إلى دوري الأبطال والفار يلغي هدفين لفالنسيا

منيت آمال خيتافي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بضربة قوية اليوم الجمعة، بعدما استأنف الفريق مشواره في الدوري الإسباني عقب توقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، بهزيمة 2-1 أمام مستضيفه غرناطة في مباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة. يأتي ذلك بينما تعادل فالنسيا مع ضيفه ليفانتي 1-1.

ووضع دافيد تيمور خيتافي في المقدمة خلال الشوط الأول، قبل أن يتعادل غرناطة في الشوط الثاني بهدف ديني بالخطأ في مرماه بعد ارتباك من الحارس دافيد سوريا الذي أخطأ ثانية ليمنح كارلوس فرنانديز هدف الفوز قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل خيتافي المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة، متساويا في النقاط مع ريال سوسييداد الرابع الذي سيخوض مباراة مؤجلة على أرضه أمام أوساسونا يوم الأحد المقبل، في حين تقدم غرناطة مركزا واحدا إلى الثامن برصيد 41 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تعادل فالنسيا مع ضيفه ليفانتي 1-1، في مباراة مثيرة شهدت إلغاء الحكم هدفين للفريق المستضيف بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وسجل رودريغو مورينو هدف التقدم لفالنسيا في الدقيقة 89، بينما تعادل غونزالو ميليرو للضيوف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل، رفع فالنسيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر.