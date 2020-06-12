طبيب سابق بريال مدريد: رونالدو ليس اللاعب الأفضل بدنيا

لا يختلف اثنان على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس أحد أفضل اللاعبين بدنيا في تاريخ كرة القدم، لكن طبيبا سابقا في ريال مدريد كشف أنه ليس أفضل اللاعبين بدنيا الذين مروا في تاريخ الملكي.

و"صاروخ ماديرا" -الذي تجاوز سنه 35 عاما- يعد أيقونة كروية ورمزا في الإصرار والالتزام بالتدريبات والسرعة والقوة والمستويات العالية التي يحافظ عليها ويقدمها في مختلف المنافسات.

ويتفق معظم من تابع فترة الحجر الصحي والعودة للتدريبات على أن "الدون" عاد بجهوزية كاملة استعدادا لاستئناف الموسم في إيطاليا وأوروبا، كما أنه يستخدم تقنية معتمدة في لعبة الرغبي لتطوير انطلاقته والوصول لسرعة تتجاوز الرقم الذي حققه في وقت مبكر هذا الموسم والبالغ 38.6 كيلومترا في الساعة.

View this post on Instagram Explode mode 💥💨 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 23, 2020 at 5:33am PDT

ولكن ما كشفه الدكتور أولمو كان صادما، إذ قال "غاريث بيل أفضل لاعب من الناحية البدنية، رياضي طبيعي قادر على النجاح في أي لعبة، لديه جينات خارقة وقدرات بدنية هائلة إضافة إلى مهارات كروية".

وأوضح الطبيب السابق للملكي "هو الوحيد الذي أبهرني على كافة الصعد، رغم أن الأداء في الملعب يأتي لاحقا ويتأثر بعدة ظروف محيطة بالمباراة".

وبعد انضمامه إلى الملكي عام 2013 كأغلى لاعب في العالم وقتها، طرأ تحول خرافي على جسم الشاب النحيل القادم من توتنهام وتحول إلى "دبابة بشرية" خارقة السرعة الأمر الذي أبهر أولمو.

ويمتلك بيل -الذي يبلغ 31 عاما بعد أيام- قوة في قدميه تخوله تجاوز أي مدافع بسرعة ومهارة فائقتين.

يذكر أن قائد منتخب ويلز وصل سرعة 22 كيلومترا في الساعة ليسجل هدفا في مرمى ريال بيتيس عام 2017، قاطعا مسافة 75 مترا ومسجلا سرعة غير مسبوقة قبل أن يسجل الهدف.