طبيب سابق بريال مدريد: رونالدو ليس اللاعب الأفضل بدنيا

لا يخفي مهاجم ريال مدريد غاريث بيل ولعه الشديد برياضة الغولف، وسبق أن عبر مرارا عن استمتاعه بممارسة هذه الرياضة ومتابعة أخبارها.
لا يختلف اثنان على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس أحد أفضل اللاعبين بدنيا في تاريخ كرة القدم، لكن طبيبا سابقا في ريال مدريد كشف أنه ليس أفضل اللاعبين بدنيا الذين مروا في تاريخ الملكي.
و"صاروخ ماديرا" -الذي تجاوز سنه 35 عاما- يعد أيقونة كروية ورمزا في الإصرار والالتزام بالتدريبات والسرعة والقوة والمستويات العالية التي يحافظ عليها ويقدمها في مختلف المنافسات.
ويتفق معظم من تابع فترة الحجر الصحي والعودة للتدريبات على أن "الدون" عاد بجهوزية كاملة استعدادا لاستئناف الموسم في إيطاليا وأوروبا، كما أنه يستخدم تقنية معتمدة في لعبة الرغبي لتطوير انطلاقته والوصول لسرعة تتجاوز الرقم الذي حققه في وقت مبكر هذا الموسم والبالغ 38.6 كيلومترا في الساعة.
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ولكن ما كشفه الدكتور أولمو كان صادما، إذ قال "غاريث بيل أفضل لاعب من الناحية البدنية، رياضي طبيعي قادر على النجاح في أي لعبة، لديه جينات خارقة وقدرات بدنية هائلة إضافة إلى مهارات كروية".
وأوضح الطبيب السابق للملكي "هو الوحيد الذي أبهرني على كافة الصعد، رغم أن الأداء في الملعب يأتي لاحقا ويتأثر بعدة ظروف محيطة بالمباراة".
وبعد انضمامه إلى الملكي عام 2013 كأغلى لاعب في العالم وقتها، طرأ تحول خرافي على جسم الشاب النحيل القادم من توتنهام وتحول إلى "دبابة بشرية" خارقة السرعة الأمر الذي أبهر أولمو.
The transformation of Gareth Bale. #RMCF #THFC pic.twitter.com/NelACiJr6T
— Footy (@Footy) March 4, 2015
ويمتلك بيل -الذي يبلغ 31 عاما بعد أيام- قوة في قدميه تخوله تجاوز أي مدافع بسرعة ومهارة فائقتين.
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Honoured to have played 200 games for the best club in the world. @realmadrid
يذكر أن قائد منتخب ويلز وصل سرعة 22 كيلومترا في الساعة ليسجل هدفا في مرمى ريال بيتيس عام 2017، قاطعا مسافة 75 مترا ومسجلا سرعة غير مسبوقة قبل أن يسجل الهدف.