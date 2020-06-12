سخرية بمواقع التواصل من الجماهير الافتراضية في الليغا

عادت أمس عجلة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم إلى الدوران بعد أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا.

ورغم أن المباريات تقام خلف أبواب مغلقة، فإن حضور جماهير افتراضية نال سخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي ديربي مدينة إشبيلية أمس بين فريقي إشبيلية وريال بيتيس الذي انتهى بفوز الأول بهدفين دون رد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، تمكن المشاهدون من متابعة المباراة في ظل امتلاء المدرجات بجماهير افتراضية كالتي تستخدم في الألعاب الإلكترونية خاصة "فيفا 20".

ولكن هذه الخطوة لم تمر مرور الكرام على مواقع التواصل التي انتقد روادها هذا الموضوع وعبروا عن عدم رضاهم عن جودة "الغرافيكس المستخدم".

ووصف أحدهم الجماهير وكأنهم "قصاصات ورق ملون"، بينما اعتبر آخرون الخطوة فاشلة ولا تضيف الحماس على المباريات بل تشتت تركيز المشاهدين.

يذكر أن مباريات الجولة الـ 28 تستكمل اليوم بمواجهتي، غرناطة وخيتافي وفالنسيا وليفانتي.

Público virtual de FIFA 20 vs publico virtual de LaLiga. pic.twitter.com/fMy2LHRoPO — Info Valencia (@Info__Valencia) June 11, 2020

Muy Black Mirror, Betis vs Sevilla con el público virtual pic.twitter.com/zEUQnq3NqI — ARIEL (@arieltesigue) June 11, 2020