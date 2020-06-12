"حياة السود مهمة" بدلا من أسماء اللاعبين.. تحية من البريميرليغ لمناهضي العنصرية

قالت وسائل إعلام بريطانية إن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيوجهون التحية لحركات مناهضة العنصرية حول العالم بوضع شعار "حياة السود مهمة" بدلا من كتابة أسمائهم على القمصان في أول جولة بعد استئناف البطولة.

وأشار التقرير إلى أن الشعار سيوضع بدلا من أسماء اللاعبين على القمصان من الخلف، مع وضع أول حرف من كل كلمة لـ"حياة السود مهمة" على القمصان من الأمام.

ويأتي ذلك وسط الاحتجاجات حول العالم ضد العنصرية عقب وفاة جورج فلويد، وهو شخص أسود توفي في عهدة الشرطة في مينيابوليس بالولايات المتحدة يوم 25 من الشهر الماضي.

وانتشرت العديد من الصور للاعبي الأندية الإنجليزية وهم يجثون على ركبة واحدة خلال التدريبات في الأسابيع الماضية مثلما فعل كولين كابرنيك لاعب كرة القدم الأميركية السابق في 2016 للفت الانتباه إلى المشاكل العرقية.

وقررت الأندية الوقوف دقيقة صمت تخليدا لذكرى من فقدوا حياتهم بسبب جائحة فيروس كورونا، مع وضع قلب على القمصان تحية للعاملين في هيئة الصحة الوطنية.

ويعود الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو/حزيران الحالي بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 41 ألف شخص في المملكة المتحدة.