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بالفيديو.. الإصابات تلاحق نجوم ليفربول قبل استئناف البريميرليغ

فيرمينيو يمر وسط حراسة من دفاع بلاكبيرن
فيرمينيو يمر وسط حراسة من دفاع بلاكبيرن
12/6/2020

رغم الفوز الكبير لليفربول بسداسية نظيفة في مباراته الودية مع بلاكبيرن أمس الخميس، فإن عدوى الإصابات ما تزال تلاحق الفريق وتسببت في غياب اثنين من أبرز نجومه عن المباراة.

فقبل أيام من استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من الجولة الثلاثين التي سيواجه ليفربول فيها إيفرتون يوم 21 من الشهر الجاري، غاب النجمان محمد صلاح وأندي روبرتسون عن مباراة بلاكبيرن الخميس بسبب إصابتهما.

وحسب تقارير صحفية بريطانية فإن صلاح وروبرتسون غابا أيضا غابا عن التقسيمة الرئيسية بين لاعبي ليفربول قبل المباراة الودية، رغم حضورهما كافة التدريبات الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اللاعبين يعانيان من إصابات طفيفة ويتدربان بمفردهما خوفا من تفاقم الإصابة وغيابهما لفترة طويلة، مؤكدة أن المدرب الألماني يورغن كلوب يفضل عدم المخاطرة بأي من نجومه وادخارهما للبريميرليغ لحسم اللقب في أسرع وقت.

ويحتاج ليفربول إلى ست نقاط فقط لكي يتوج رسميا بلقب البريميرليغ الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

المصدر : مواقع إلكترونية

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