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شاهد.. الهدف التاريخي الذي أسعد المصريين بمونديال 90 وضايقهم 28 عاما

مجدي عبد الغني يحتفل بهدفه بمرمى هولندا بمصافحة فرانك ريكارد
مجدي عبد الغني يحتفل بهدفه بمرمى هولندا بمصافحة فرانك ريكارد
12/6/2020

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -من خلال الحساب الرسمي لكأس العالم على "تويتر"- بذكرى مرور 30 عاما على الهدف الذي تعادل به المنتخب المصري مع نظيره الهولندي بمونديال إيطاليا 1990.

وسجل الهدف مجدي عبد الغني في مرمى الحارس فان بروكلين، من ركلة جزاء احتسبها الحكم نتيجة مسك مهاجم الفراعنة حسام حسن لتتعادل مصر 1-1.

ويعد الهدف تاريخيا لأنه كان أول هدف تسجله مصر بكأس العالم بعد المشاركة الأولى عام 1934، كما أنه حقق تعادلا ثمينا مع المنتخب المدجج بالنجوم، وكان هدف عبد الغني الوحيد بمونديال إيطاليا الذي خرج فيه الفراعنة من الدور الأول.

وعلق حساب الفيفا المخصص لكأس العالم على التغريدة بتصريح شهير لصاحب الهدف عبد الغني قال فيه "هذا الهدف حقق لنا التعادل كفريق، ولكنه أدخلني بشكل شخصي التاريخ".

وظل هذا الهدف مادة طريفة للمزاح بين المصريين نتيجة حرص عبد الغني على تذكير جمهور كرة القدم به بمناسبة وغير مناسبة من خلال عمله معلقا على المباريات أو برامجه التلفزيونية، لدرجة أن الجمهور تمنى لو يسجل أي لاعب بكأس العالم مستقبلا حتى يكف عبد الغني عن التفاخر، وهو ما تحقق على يد النجم محمد صلاح بمونديال 2018 في روسيا.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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