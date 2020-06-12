شاهد.. الهدف التاريخي الذي أسعد المصريين بمونديال 90 وضايقهم 28 عاما

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -من خلال الحساب الرسمي لكأس العالم على "تويتر"- بذكرى مرور 30 عاما على الهدف الذي تعادل به المنتخب المصري مع نظيره الهولندي بمونديال إيطاليا 1990.

وسجل الهدف مجدي عبد الغني في مرمى الحارس فان بروكلين، من ركلة جزاء احتسبها الحكم نتيجة مسك مهاجم الفراعنة حسام حسن لتتعادل مصر 1-1.

"هذا الهدف حقق لنا التعادل كفريق، لكن أدخلني أنا بشكل شخصي التاريخ،"

30⚽️ سنة على هدف مجدي عبد الغني "الشهير" في كأس العالم.

12 يونيو 1990 🇪🇬🇳🇱 pic.twitter.com/NGEB8DBF1O — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 12, 2020

ويعد الهدف تاريخيا لأنه كان أول هدف تسجله مصر بكأس العالم بعد المشاركة الأولى عام 1934، كما أنه حقق تعادلا ثمينا مع المنتخب المدجج بالنجوم، وكان هدف عبد الغني الوحيد بمونديال إيطاليا الذي خرج فيه الفراعنة من الدور الأول.

وعلق حساب الفيفا المخصص لكأس العالم على التغريدة بتصريح شهير لصاحب الهدف عبد الغني قال فيه "هذا الهدف حقق لنا التعادل كفريق، ولكنه أدخلني بشكل شخصي التاريخ".

#سوبر_كورة | زي النهاردة .. هدف مجدي عبد الغني في هولندا .. جول "ذل" مصر 27 عامًا pic.twitter.com/5wdZnojP0b — Super Kora سوبر كورة (@superkora) June 12, 2017

وظل هذا الهدف مادة طريفة للمزاح بين المصريين نتيجة حرص عبد الغني على تذكير جمهور كرة القدم به بمناسبة وغير مناسبة من خلال عمله معلقا على المباريات أو برامجه التلفزيونية، لدرجة أن الجمهور تمنى لو يسجل أي لاعب بكأس العالم مستقبلا حتى يكف عبد الغني عن التفاخر، وهو ما تحقق على يد النجم محمد صلاح بمونديال 2018 في روسيا.