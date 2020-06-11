فاعل خير يتبرع بأربعة ملايين دولار للأندية الأسكتلندية المتعثرة

تبرع فاعل خير بمبلغ 3.125 ملايين جنيه إسترليني "3.98 ملايين دولار" لأندية كرة القدم في أسكتلندا من أجل مساعدتهم في تجاوز الأزمة المالية جراء جائحة فيروس كورونا.

وستقوم لجنة مستقلة برابطة الدوري الأسكتلندي بتوزيع المال مع السماح لجميع الأندية المحترفة البالغ عددها 42 فريقا بالتقدم للحصول على منحة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني.

ويجب على الأندية التي يحق لها الحصول على المنحة تقديم أدلة على دعم مجتمعاتها المحلية.

وقال جيمس أندرسون مدير صندوق مالي وشريك في شركة بيلي جيفورد للاستثمار، في بيان "الأمر لا يتعلق فقط بالشغف على أرض الملعب وهو سبب حبنا للعبة، لكنه يتعلق بمسؤولية الأندية تجاه المجتمعات في أسكتلندا".

وأضاف "شاهدت في السنوات القليلة الماضية الفارق الذي تصنعه الأندية في حياة البشر، لذلك أنا سعيد للغاية بتقديم دعمي في هذا الوقت الصعب".

وسيقسم المبلغ إلى 2.1 مليون جنيه ستكون متاحة للأندية، بينما يذهب المبلغ الباقي إلى برنامج اللجنة المستقلة.