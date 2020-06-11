"عنصري وجاهل".. لاعب منتخب أميركا يهاجم ترامب

بات الدولي الأميركي ويستون ماكيني لاعب شالكه، أحدث الرياضيين الذين يهاجمون الرئيس الأميركي دونالدو ترامب، واصفا الأخير بأنه "عنصري وجاهل".

وشن رياضيون كثر هجوما لاذعا على ترامب بعد الاحتجاجات المستمرة التي ضربت عدة ولايات أميركية عقب وفاة جورج فلويد المواطن الأميركي من أصول أفريقية الذي قتله شرطي أبيض.

وقال ماكيني، في مقابلة مع صحيفة "سبورت بليد"، "لا أعتقد أن ترامب هو الرجل المناسب لمنصب الرئيس، ولا أعتقد أنه يفهم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في البلاد بشكل عام، كما أعتقد أنه جاهل، ولا أظنه رجلا يلتزم بكلمته".

وخلص "من وجهة نظري، يمكن أن يطلق عليه عنصري".

وكان ماكيني وضع شارة على يده في إحدى مباريات البوندسليغا كتب عليها "العدالة لجورج"، وكذلك فعل لاعبون في فرق أخرى بالبطولة الألمانية، عبّر كلٌّ على طريقته بها عن التضامن مع فلويد.

وسجل لاعب الوسط البالغ 21 عاما الذي نشأ في تكساس وانضم إلى فريق شالكه عام 2016، هدفين في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم مع الفريق.

وشارك ماكيني في 19 مباراة مع منتخب الولايات المتحدة وسجل ستة أهداف.

يذكر أن فرقا ولاعبين كثرا في عدة بطولات كروية حول العالم تضامنوا مع فلويد وأدانوا العنصرية التي كانت السبب وراء مقتله.