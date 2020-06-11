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شاهد- مفارقة غريبة.. "كورونا" يقود بورتو لانتزاع صدارة الدوري البرتغالي

المكسيكي كورونا (وسط) سجل هدف الفوز لبورتو
المكسيكي كورونا (وسط) سجل هدف الفوز لبورتو
11/6/2020

قاد المكسيكي خيسوس كورونا فريقه بورتو أمس الأربعاء إلى انتزاع صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه ماريتيمو وبهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ26 من المسابقة.

وسجل كورونا هدف المباراة الوحيد لبورتو في الدقيقة السادسة، حيث أصبح ذلك هدفه الثاني على التوالي بعد أن سجل في شباك فاماليكاو في المباراة السابقة التي خسرها الفريق 1-2.

ورفع بورتو رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثاني الذي تعادل مع مضيفه بورتيمونينسي 2-2.

المصدر : وكالات

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