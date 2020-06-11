أكبر المستفيدين من كورونا.. "البيستوليرو" سواريز يعود لدك الشباك

بينما شكل وباء كورونا كابوسا عالميا كان هناك قليلون للغاية استفادوا من هذه الأزمة، وفي مقدمتهم الأورغوياني الدولي لويس سواريز مهاجم برشلونة.

وبعد أسابيع طويلة من توقف فعاليات الموسم الكروي في إسبانيا بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا يستطيع سواريز المشاركة فيما تبقى من الموسم بعد تعافيه من الإصابة.

وقد يلعب "البيستوليرو" (المسدس) دورا مهما في استكمال رحلة برشلونة في الدفاع عن لقب الليغا هذا الموسم.

وكانت الإصابة في يناير/كانون الثاني الماضي والجراحة التي أجراها في غضروف الركبة اليمنى تعنيان عمليا انتهاء موسم سواريز، لكن توقف فعاليات الموسم في مارس/آذار الماضي بسبب الفيروس منح اللاعب فرصة للتعافي.

وحصل سواريز على موافقة طبية قبل أيام بالمشاركة في مباريات برشلونة، ويراود الأمل اللاعب حاليا في أن يكون ضمن تشكيلة برشلونة عندما يلتقي ريال مايوركا بعد غد السبت مع استئناف مسيرة الفريق في رحلة الدفاع عن اللقب.

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام منافسه التقليدي ريال مدريد، وتتبقى 11 مباراة لكل فريق في المسابقة حتى نهاية هذا الموسم.

وقال سواريز للموقع الإلكتروني الخاص بالبرسا "أشعر بأنني على خير ما يرام، تأقلمت مجددا مع التدريبات الجماعية، العودة بعد الإصابة أمر صعب لأنك تشعر ببعض القلق ولكنني أستمتع بالعودة إلى الملاعب".

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن تدريبات الفريق -بعد العودة- شهدت حماسا من سواريز غير مسبوق، ووصفت الصحيفة اللاعب بأنه "مثل الطفل الذي حصل على حذاء جديد".

وتمثل عودة سواريز دعما هائلا للفريق الكتالوني، ويتطلع الدولي الأورغوياني الآن إلى العودة لانسجامه في اللعب والتعاون مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا.

ويواجه برشلونة روزنامة مباريات صعبة، حيث يلتقي إشبيلية وأتلتيكو مدريد ويخوض الديربي الكتالوني أمام جاره إسبانيول.

وفيما استفاد من عودة سواريز في هذا التوقيت يرى المدرب كيكي سيتين أن توالي المباريات واستكمال فعاليات الموسم بروزنامة سريعة ومزدحمة بالمباريات لن يخدما برشلونة، خاصة مع القواعد الجديد التي تسمح لكل فريق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة الواحدة.

وقال سيتين "أعتقد أن إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة سيضرنا، لأننا حسمنا العديد من المباريات في الدقائق الأخيرة، فيما سيكون منافسونا الآن أكثر انتعاشا نهاية المباريات".

ومع القدرة على استبدال نحو نصف الفريق ستضمن الفرق المنافسة لبرشلونة طريقة أكثر سهولة في الدفاع أمام ميسي وإن ظلت من أصعب المهام في عالم كرة القدم، ومن المؤكد أن عودة سواريز الآن تضاعف من صعوبتها.

ويستطيع البرسا مع تأجيل استئناف فعاليات دوري أبطال أوروبا حتى أغسطس/آب المقبل التركيز حاليا في الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، أملا في إحراز اللقب للموسم الثالث على التوالي.

ولم يحرز سيتين أي لقب على مدار مسيرته التدريبية التي تمتد لـ19 عاما.