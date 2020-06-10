ليفاندوفسكي يهدي بايرن بطاقة العبور لنهائي كأس ألمانيا

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا حاسما، ومنح فريقه بايرن ميونيخ بطاقة العبور لمواجهة باير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا.

وتغلب النادي البافاري على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 2-1 مساء الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، في نصف النهائي.

وسيطر بايرن ميونيخ -الذي رفع رصيده إلى 19 فوزا في آخر 20 مباراة- في مختلف المسابقات على مجريات اللعب تماما، ولا سيما في الشوط الأول، حيث كان بإمكانه الخروج بغلّة أوفر من الأهداف.

وسجل الكرواتي إيفان بيريسيتش هدف الافتتاح للبافاري، إثر تمريرة متقنة من توماس مولر في الدقيقة 14.

وأدرك فرانكفورت التعادل بفضل داني دا كوستا في الدقيقة 69، بيد أن فرحة فرانكفورت لم تدم طويلا لأن هداف بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي منح التقدم مجددا لفريقه بعد 5 دقائق من التعادل.

ورفع المهاجم البولندي رصيده إلى 45 هدفا مع بايرن ميونيخ في كل مسابقات هذا الموسم.

ويلتقي النادي البافاري في النهائي المقرر في 4 يوليو/تموز، على ملعب برلين الأولمبي، مع باير ليفركوزن الذي أخرج ساربروكن (من الدرجة الرابعة) بفوزه عليه 3-صفر الثلاثاء.

وهي المرة الرابعة والعشرون التي يبلغ فيها بايرن ميونيخ المباراة النهائية لكأس ألمانيا، حيث توّج باللقب 19 مرة آخرها الموسم الماضي، بفوزه على لايبزيغ في النهائي بثلاثية نظيفة.