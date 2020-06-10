قبل كورونا.. أندية البريميرليغ خسرت 760 مليون دولار في موسم والقادم أسوأ

كشف خبراء ماليون أن إجمالي خسائر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلغت 600 مليون جنيه إسترليني (نحو 760 مليون دولار) في الموسم الماضي 2018-2019، مما يثير تكهنات بخسائر أكبر في هذا الموسم بفعل جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت دراسة لشركة "فايسبل" المختصة بالشؤون المالية في كرة القدم، أن الأندية العشرين في الدوري الممتاز عانت من خسائر فادحة رغم تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 5.15 مليارات جنيه (نحو 6.6 مليارات دولار).

وسيكون التأثير المالي لتفشي فيروس كورونا هائلا على البريميرليغ، حتى إن استؤنفت مباريات الموسم الحالي خلف أبواب موصدة. إذ تشير تقارير صحافية إلى أنه سيتحتم على الأندية إعادة مبلغ 330 مليون جنيه (نحو 419 مليون دولار) للقنوات الناقلة، بسبب عدم إقامة المباريات في موعدها المحدد. كما ستتكبد خسائر بقيمة 126 مليون جنيه (نحو 160 مليون دولار) من توقف إيرادات بيع التذاكر.

وقال روجر بيل مدير شركة "فايسبل" إن "فيروس كوفيد-19 ليس السبب في الضائقة المالية لكرة القدم، إنه فقط عامل ساهم في تسريع ما حددته بياناتنا بشكل واضح وصحيح للغاية كمشكلة طويلة الأمد".

وتابع "أرقام موسم 2018-2019 هي نتيجة مالية مربكة ومقلقة للغاية من دوري النخبة في إنجلترا، وهي دلالة على المشاكل الأكبر مع النموذج المالي العام".