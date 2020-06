تفاصيل عودة الليغا.. مواعيد المباريات واستعدادات برشلونة وريال مدريد

بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تستأنف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم من جديد اعتبارا من غد الخميس. وتترقب جماهير الليغا الإطلالة الأولى لبرشلونة وريال مدريد بعد طول غياب.

وتقام الخميس مباراة ديربي إشبيلية لتكون الأولى من بين 110 مباريات متبقية في المسابقة ستقام خلال 35 يوما. كما يعود صراع الصدارة من جديد بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، ويتطلع كل منهما إلى الاستفادة من عودة العناصر البارزة.

ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين أمام أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني. ويحل النادي الكتالوني ضيفا على ريال مايوركا يوم السبت المقبل.

ويمكن لبرشلونة الاستفادة مجددا من خدمات النجم الأورغوياني لويس سواريز الذي خضع لعملية جراحية في الركبة خلال يناير/كانون الثاني الماضي وأشارت التوقعات حينها إلى انتهاء موسمه، لكن توقف المنافسات بسبب كورونا منحه فرصة المشاركة في المباريات من جديد خلال الموسم.

وجرى الإعلان قبل أيام أن سواريز استعاد لياقته من جديد، لكن مدرب برشلونة كيكي سيتين تمسك بالحذر، وصرح قائلا "سواريز في حالة جيدة، لكن علينا تجنب المخاطرة".

وربما يعني تصريح سيتين أن مارتن برايثوايت سيشارك أساسيا في الهجوم إلى جانب ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان.

وأثار ميسي مخاوف جماهير برشلونة قبل أيام عندما غاب عن التدريبات بسبب مشكلة عضلية بسيطة في الساق اليمنى، لكنه عاد إلى التدريبات من جديد.

وقال سيتين يوم الأحد الماضي إن "ميسي ليس اللاعب الوحيد الذي غاب عن وحدة تدريبية بسبب بعض الآلام".

وأضاف "كانت مشكلة بسيطة وسيطرنا عليها.. هو على ما يرام ولن يواجه أي مشكلة (في المشاركة أمام مايوركا)".

وفي حال تعرض برشلونة لكبوة أمام ريال مايوركا الذي فجر مفاجأة على ملعبه بالفوز على ريال مدريد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيسعى الفريق الملكي ومديره الفني زين الدين زيدان بقوة إلى استغلال الفرصة.

ويلتقي الريال مع إيبار يوم الأحد المقبل، ورغم أنه المستضيف للمباراة فلن تقام على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

