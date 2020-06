تطورات تربك حسابات الملكي.. هل يلجأ ريال مدريد لاستخدام ملعب غريمه؟

اختار نادي ريال مدريد استكمال مباريات الموسم الحالي في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، غير أن قرارا جديدا من السلطات الإسبانية قد يدفع إدارة الملكي للندم واللجوء إلى خوض مبارياته في ملعب الغريم أتلتيكو مدريد.

وقرر ريال مدريد استغلال إقامة المباريات في الفترة المقبلة من دون جماهير للانتقال إلى ملعب دي ستيفانو وتسريع أشغال تجديد ملعب سانتياغو برنابيو، لكن الحكومة الإسبانية تبدو الآن منفتحة على السماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات بأعداد مخفضة بمجرد حصول كل مناطق البلاد على الضوء الأخضر لعودة التجمعات.

وربما يعني هذا أن برشلونة متصدر الدوري قد يلعب مبارياته أمام نحو 30 ألف مشجع في ملعب كامب نو، لكن ريال مدريد لن يحظى سوى بنحو 1800 مشجع في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يتسع لستة آلاف مقعد.

وخرج رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو بتصريحات اليوم الأربعاء، وقال إنه سيكون سعيدا إذا خاض الغريم ريال مدريد مبارياته الأخيرة في ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو، وأضاف "لا يجب أن يشكك أحد في استعدادنا لمساعدة ريال مدريد".

