تحديد موعد للفصل في قضية استبعاد مانشستر سيتي من المنافسات الأوروبية

أنهت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في مدينة لوزان السويسرية جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام في قضية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وقالت المحكمة في بيان لها اليوم الأربعاء إن الجلسات جرت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وأوضحت أن الجلسة الأخيرة انتهت بتعبير الطرفين عن رضاهما بشأن سير الإجراءات القضائية، وأشارت إلى أنها ستتخذ قرارا بشأن القضية في النصف الأول من يوليو/تموز المقبل.

وقرر يويفا في 14 فبراير/شباط الماضي معاقبة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين باستبعاده من المشاركة في المنافسات القارية، وتغريمه 30 مليون يورو بعد إدانته بارتكاب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب المالي النظيف.

واعتبر الاتحاد أن سيتي بالغ في تقدير إيرادات الرعاية الخاصة به بين عامي 2012 و2016، وجاء ذلك بعد تحقيق في وثائق مالية تم تسريبها بواسطة مجلة دير شبيغل الألمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ضمن ما عرفت بتسريبات "فوتبول ليكس".