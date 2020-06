بالفيديو.. 7+2 معضلة زيدان الجديدة في ريال مدريد

مع اقتراب عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، تتزايد معاناة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من صداع من نوع مختلف في ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن معضلة زيدان في الأسابيع الأخيرة أوضحها بقوله إن أصعب شيء في وظيفته هو اختيار اللاعبين الذين لن يشاركوا في المباريات أو الذين سيخرجون من تشكيل الفريق الأساسي والاحتياطي.

وأوضحت أنه بعد ثلاثة أشهر من توقف المباريات وخمسة أسابيع من التدريب المكثف، لم يستقر زيدان على اللاعبين الذين سيحرمون من ارتداء قميص الملكي في المباراة الأولى أمام إيبار المقررة الأحد المقبل على ملعب دي ستيفانو.

وتنص القواعد الجديدة بالليغا على السماح بوضع 23 لاعبًا في قائمة المباراة مع استخدام خمسة بدلاء بكل مباراة بدلا من ثلاثة.

وتقول "ماركا" إن زيدان لديه 26 لاعبًا جاهزا وإذا استبعد حارس المرمى الثالث دييغو ألتوبي سيصل المجموع إلى 25 لاعبا، مما سيفرض عليه استبعاد اثنين من اللاعبين في المباريات.

وأضافت أن زيدان لن يخاطر باستبعاد أي حارس من الثلاثة، لذا سيكون الاستبعاد من نصيب لاعبي الميدان ورجحت الصحيفة أن يكون الثنائي جيمس رودريغيز وإبراهيم دياز، الأقرب للخروج من تشكيلة الريال.

ومع وجود خمسة بدلاء من أصل 12 لاعبًا سيجلسون على دكة البدلاء سيظل هناك سبعة لاعبين لن يدخلوا الملعب، لتصبح معضلة زيدان مزدوجة وهي كما عنونتها "ماركا" (7+2).

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجمَين سيكونان الضحية الأكبر لهذه المعضلة في ظل عودة النجمين، إيدن هازارد وماركو أسينسيو من الإصابة.

