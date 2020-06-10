أنهى مغامرة فريق مغمور صاحب إنجاز قياسي.. ليفركوزن يتأهل لنهائي كأس ألمانيا

تأهل فريق باير ليفركوزن إلى المباراة النهائية لكأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه بنصف النهائي 3-صفر على فريق ساربروكن المغمور الذي يعد الحصان الأسود بالمسابقة، بعد أن أصبح أول فريق من الدرجة الرابعة يظهر في نصف نهائي الكأس.

وسجل أهداف ليفركوزن موسى ديابي ولوكاس نيكولاس أولاريو وكريم بلعربي في الدقائق 11 و19 و58.

وفي المباراة النهائية المقررة إقامتها يوم 4 يوليو/تموز في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، سيلتقي ليفركوزن مع بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 19 لقبا، والذي تغلب عليه 4-2 يوم السبت الماضي في الدوري، أو آينتراخت فرانكفورت الفائز باللقب في 2018، حيث يلتقي فرانكفورت وميونيخ اليوم الأربعاء في المباراة الثانية للدور قبل النهائي.

وقال كريم ديمرباي لاعب ليفركوزن في تصريحات لشبكة "أي آر دي": "أردت فقط الوصول للمباراة النهائية. ساربروكن قام بعمل جيد حتى الآن ولكننا أردنا الوصول للنهائي. كل الرياضيين يريدون الوجود في النهائي. إنها مباراة واحدة، أتطلع إليها".

وفاز ليفركوزن باللقب في 1993 أمام الفريق الرديف لهيرتا برلين، قبل أن يخسر نهائي 2002 أمام شالكه و2009 أمام فيردر بريمن.

ويعد فريق ساربروكن الحصان الأسود لكأس ألمانيا، حيث استطاع أن يهزم فرقا لها باع في البوندسليغا مثل كولون ودوسلدورف، بالإضافة لفريق ريغنسبورغ وكارلسروه، ليصبح صاحب إنجاز قياسي كأول فريق من الدرجة الرابعة يلعب في الدور قبل النهائي.