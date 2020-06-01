سن 30 عاما وما فوق.. أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب "التانغو" الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ 33 ولا تزال قيمته السوقية تصل إلى نحو 125 مليون دولار، محتلا صدارة قائمة أغلى اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما أو أكثر.

ويتقدم "البولغا" بفارق كبير عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (35 عاما) هداف يوفنتوس، إذ تبلغ قيمة الأخير السوقية نحو 67 مليون دولار.

وبحسب موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص بقيم اللاعبين السوقية، فإن اللاعبين الأغلى هم: