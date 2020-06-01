سن 30 عاما وما فوق.. أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب "التانغو" الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ 33 ولا تزال قيمته السوقية تصل إلى نحو 125 مليون دولار، محتلا صدارة قائمة أغلى اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما أو أكثر.
ويتقدم "البولغا" بفارق كبير عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (35 عاما) هداف يوفنتوس، إذ تبلغ قيمة الأخير السوقية نحو 67 مليون دولار.
وبحسب موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص بقيم اللاعبين السوقية، فإن اللاعبين الأغلى هم:
- ميسي (32 عاما، برشلونة) 125 مليون دولار
- رونالدو (35 عاما، يوفنتوس) 67 مليون دولار
- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (30 عاما، أرسنال) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (31 عاما بايرن ميونيخ): 63 مليون دولار
- البوسني ميراليم بيانيتش (30 عاما، يوفنتوس) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (31 عاما، مانشستر سيتي): 58 مليون دولار
- الألماني توني كروس (30 عاما، ريال مدريد) 54 مليون دولار
- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (30 عاما، لاتسيو) والإسباني جوردي ألبا (31 عاما، برشلونة) والإنجليزي كايلي والكر (30 عاما، مان سيتي): 45 مليون دولار
- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (32 عاما، باريس سان جيرمان) والحارس البولندي فويتشيك شتشيسني (30 عاما، يوفنتوس) والويلزي غاريث بيل (30 عاما، ريال مدريد) والألماني ماركو رويوس (31 عاما، دورتموند) والفرنسي كريم بنزيمة (32 عاما، ريال مدريد): 36 مليون دولار
- الإسباني سيرجيو بوسكيتس (31 عاما، برشلونة) والأورغوياني لويس سواريز (33 عاما، برشلونة) والإسباني داني باريخو (31 عاما، فالنسيا): 35 مليون دولار
- البرازيلي فيليبي (31 عاما، أتلتيكو مدريد) والألماني توماس مولر (30 عاما، بايرن ميونيخ) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (32 عاما، يوفنتوس): 29 مليون دولار