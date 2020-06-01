ميسي باق في برشلونة

على الأقل حتى الموسم المقبل، سيبقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مع الفريق بعد مرور الزمن على بند في عقده يسمح له بمغادرة النادي الكتالوني مجانا يوم 30 يونيو/حزيران من كل عام.

ويمتد عقد أسطورة الفريق إلى صيف الموسم المقبل، ولكنه عندما جدد عقده عام 2017 وضع بندا يتيح له الرحيل نهاية كل موسم مجانا إلى أي وجهة يريدها.

ولم يبلغ "البولغا" إدارة البرسا رغبته في الرحيل، مما يعني أنه مستمر في "الكامب نو" رغم المشاكل والخلافات بينه وبين المدير الرياضي إريك أبيدال وعدم رضاه عن التعاقدات وتعيين المدرب سيتين.

وكرر قائد منتخب الأرجنتين في أكثر من مناسبة رغبته في الاعتزال بقميص البرسا، النادي الذي وقع معه أول عقد عام 2005 وجدده ثماني مرات.

يذكر أن صحيفة "إلباييس" الإسبانية كانت أول من سرب تفاصيل عقد ميسي، وأكد المعلومة زميله جيرارد بيكيه قائلا إنه "بعد كل ما قدمه ميسي للنادي فمن حقه أن يكون قادرا وحرا في تحديد مصيره ومستقبله".

وكان الساحر الأرجنتيني قال إن كرة القدم والحياة نفسها لن تعودا إلى طبيعتهما بعد جائحة فيروس كورونا.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة مقتطفات من تصريحات ميسي لصحيفة "إلباييس"، جاء فيها "أعتقد أن كرة القدم مثل الحياة عموما، لن تكون هي نفسها أبدا".

وتقرر استئناف الموسم يوم 11 يونيو/حزيران الحالي، حيث يلتقي إشبيلية مع ضيفه وجاره اللدود ريال بيتيس في ديربي مدينة إشبيلية، بينما يحل البرسا ضيفا على مايوركا يوم 13 من الشهر الجاري، قبل 24 ساعة من لقاء ريال مدريد مع ضيفه إيبار، حيث تقام جميع المباريات خلف أبواب مغلقة بسبب الوباء.