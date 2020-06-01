مكتشف الظاهرة يتحدث.. رونالدو كان خارقا وساورني الشك بشأن عمره

عاد المدرب المساعد السابق في نادي "بي إس في" الهولندي إرني براندتس إلى بدايات الظاهرة البرازيلي رونالدو، وروى كيف اكتشف اللاعب الذي كان يتمتع بمهارات خارقة وهو لم يتعد 16 عاما.

ونقل موقع "في إي" الهولندي عن براندتس قوله "في عام 1993 كنت في البرازيل لمدة شهر، ورأيت رونالدو يتدرب ويلعب، أول شيء تبادر إلى ذهني هو الشك في عمر اللاعب، لم يكن من الطبيعي أن تكون لدى صبي في عمره هذه المهارات في كرة القدم".

وأضاف "لم أصدق ما رأيت، كان رونالدو قويا جسديا، وعدوانيا، مع سرعة لا تصدق، تسديداته قوية، وقدرته على التسجيل رائعة، لقد كان من كوكب آخر".

ووصل رونالدو إلى إيندهوفن في عام 1994 مقابل ستة ملايين دولار، وبدأ مشوارا من التألق قاده إلى اللعب مع كبار أوروبا، مثل برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد.

ومنعت الإصابات المتكررة رونالدو من استعادة قمة مستوياته، وحرمت مشجعي كرة القدم من مهارات لاعب كان في نظر كثير من المتخصصين من بين أفضل من لعب الكرة في التاريخ.