جملة واحدة من مدرب دورتموند حفزت اللاعبين على تسجيل سداسية

قال مدرب بروسيا دورتموند لوسيان فافر إنه أبلغ اللاعبين بجملة واحدة بين شوطي المباراة وقبل تسجيل ستة أهداف في الانتصار 6-1 على بادربورن في الدوري الألماني أمس الأحد.

وبعد شوط أول دون أهداف، أمطر دورتموند شباك منافسه في الشوط الثاني وخرج بانتصار كبير ليصبح على بُعد سبع نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر، قبل خمس جولات من النهاية.

وقال فافر لموقع النادي "لقد قلت للاعبين جملة واحدة خلال الاستراحة وهي، ‬‬نحن نحتاج إلى مواصلة ما نفعله‬‬". وأضاف "لقد ضغطنا بشكل رائع وأرهقنا المنافس، وكان من الواضح أنه لن يستطيع مواصلة اللعب بهذا الإيقاع حتى النهاية. كنا نريد ضمان عدم استغلال الهجمات المرتدة ضدنا".

وتابع "نجحنا في اللعب بقوة الشوط الأول ذاتها، والتغيير الوحيد الذي حدث كان تحرك اللاعبين في جانب الملعب. وعندما تم تنفيذ كل شيء أصبحت النتيجة 6-1".

ويقدم دورتموند كرة هجومية مميزة هذا الموسم، ونجح منذ استئناف الدوري المحلي الشهر الماضي -بعد توقف في مارس/آذار بسبب جائحة فيروس كورونا- في تحقيق ثلاثة انتصارات سجل خلالها 12 هدفا، مقابل هزيمة وحيدة 1-صفر أمام بايرن الأسبوع الماضي.