عودة البطولات الأوروبية لم تغير موقفه.. "الكاف" يؤجل حسم مصير مسابقاته حتى إشعار آخر

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المساس بمسابقاته سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، إلى حين إشعار آخر.

وذكر "الكاف" في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، أن اجتماعا عقد اليوم بتقنية "الفيديو كونفرنس" مع مسؤولي الأمن والسلامة في الاتحادات الأعضاء وبقية الشركاء، لمناقشة تبعات وباء كورونا على الموضوعات المتعلقة بالأمن والسلامة في كرة القدم بالقارة. وشارك في الاجتماع الأمين العام للاتحاد عبد المنعم باح.

وشهد الاجتماع الخاص بمراجعة جوانب الأمن والسلامة في ظل وباء كورونا، مناقشات مكثفة بين المشاركين حول الوضع الحالي في بلدانهم المختلفة نتيجة لهذه الجائحة.

وقال البيان إن غالبية الأنشطة الرياضية في القارة توقفت منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بما في ذلك مسابقات "الكاف" الرئيسية.

وقال باح في البيان "يدرك الكاف جيدًا أن تأثير كورونا على أمن وسلامة كرة القدم سيصبح ظاهرة من الآن فصاعدًا، وبالتالي على جميع المعنيين بالأمر أن يتعاملوا بسرعة مع التحديات المحتملة. أيضا، علينا اتخاذ توصيات حول الخطوات الممكنة من قبل الاتحادات الأعضاء قبل استئناف كرة القدم في بلدانهم المختلفة".

وأضاف البيان أن "الكاف" يتابع الموقف عن كثب ويعمل مع الجهات ذات الصلة -بما فيها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما- حول تأثير الفيروس على القارة، وسيعلن عن "التطورات الخاصة بالمسابقات في الوقت المناسب".