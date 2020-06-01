إصابة 16 لاعبا في فريق برازيلي بفيروس كورونا

تواجه البرازيل تحديا كبيرا مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولم تكن أندية كرة القدم بمنأى عن هذه الجائحة.

وأعلن نادي فاسكو دا غاما أن نتيجة اختبارات 16 لاعبا لفيروس كورونا جاءت إيجابية أمس الأحد وقبل يوم واحد من الموعد المفترض لاستئناف التدريبات في ريو دي جانيرو بعد توقف شهرين بسبب الجائحة.

وقال النادي إن 16 لاعبا -من أصل 43 عضوا بالفريق خضعوا للاختبار- سيدخلون مرحلة العزل، وأشار إلى أن ثلاثة لاعبين أثبتت الاختبارات تعافيهم من المرض.

وحصل اللاعبون في ريو دي جانيرو على الضوء الأخضر لخوض اختبارات بدنية وتنفيذ تدريبات فردية بدءا من اليوم الاثنين لكن دون تلامس واحتكاك مع الزملاء، ولم تقرر باقي الولايات بعد متى تستطيع الأندية العودة إلى المران بشكل تقليدي.

وزاد عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل حتى أمس الأحد على نصف مليون شخص مقابل وفاة أكثر من 29 ألف شخص.