مئات التمارين.. خطة هالاند اليومية بحثا عن لياقة رونالدو

أبهر المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند عشاق كرة القدم خلال الأشهر الماضية، وتصدر العناوين بعد تألقه اللافت الذي نقله خلال أشهر فقط إلى مصاف أبرز المهاجمين في العالم حاليا.

وخطف هالاند (19 عاما) الأنظار في مشواره مع نادي سالسبورغ النمساوي في دور المجموعات لدوري ابطال أوروبا لهذا الموسم، قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل المهاجم النرويجي 28 هدفا مع سالسبورغ في كل المسابقات، وواصل تألقه بإحراز 12 هدفا خلال 11 مباراة خاضها مع دورتموند إلى غاية الآن، وصار حديث الساعة في تقارير الانتقالات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

ولم يكن هذا التألق مفاجئا بالنسبة لستانيسلاف ماسيك مدرب منتخب سلوفاكيا تحت 18 سنة، والذي تواجد إلى جانب هالاند خلال التحضيرات التي سبقت الموسم الحالي.

وقال ماسيك لصيحفة "إس" الإسبانية إنه أمضى أسبوعا مع نادي سالسبورغ ضمن فترة معايشة لمتابعة تكوينه في التدريب.

وأوضح أن تلك الفترة سمحت له بالاقتراب من هالاند الذي وصفه بأنه فتى يعرف ما يريد ويركز على كرة القدم فقط، وأضاف "بمجرد أن رأيته اندهشت كثيرا، كان طفلا يعمل كما لو كان محترفا، لم يكن يلعب بانتظام في بدايته مع الفريق النمساوي ولكن انظر أين هو الآن".

وتابع "هالاند يحترم عمله كثيرا، لقد أخبروني في سالسبورغ بأنه كان يقوم بألف تمرين لعضلات البطن و300 تمرين ضغط في منزله كل يوم".

ويبدو أن هالاند لم يكتف بالتعبير عن إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واعتباره قدوة له، ولكنه يسير على نهجه ويحاول مجاراة مهاجم يوفنتوس في شغفه بالتدريبات الشاقة التي حافظ بفضلها على لياقته البدنية، وهو الذي أكمل عامه الـ35.

وأشار المدرب السلوفاكي في تصريحاته إلى أن هالاند يشبه زلاتان إبراهيموتش، وأكد أن المهاجم الشاب يتفوق على المهاجم السويدي في السرعة والتحركات، كما يمتلك قوة ذهنية عالية تسمح له التعامل بشكل مناسب مع ضغط المباريات.

واعتبر ماسيك أنه من الطبيعي أن ينتقل هالاند في المواسم المقبلة إلى فريق كبير، ولم يستبعد تعاقد ريال مدريد معه، وقال إنه من نوعية اللاعبين الذين خلقوا للعب مع النادي الملكي.