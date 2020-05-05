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سرعة ورفاهية.. جولة داخل طائرة رونالدو التي أنفق عليها 25 مليون دولار

رونالدو يصور نفسه داخل طائرته الخاصة (مواقع التواصل)
رونالدو يصور نفسه داخل طائرته الخاصة (مواقع التواصل)
5/5/2020

عاد نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا بعد نحو شهرين من مغادرته تورينو رغم حالة الإغلاق التي تسببت فيها جائحة كورونا، وذلك بفضل طائرته الخاصة التي أقلته مع أسرته من جزيرة ماديرا البرتغالية مساء أمس الاثنين.

وتأخر رونالدو (35 عاما) في العودة إلى إيطاليا بسبب قيود الطيران المفروضة في إسبانيا، حيث لم يسمح لطائرته بالإقلاع من مطار مدريد، ورفض طلب إقلاعها ثلاث مرات، قبل الحصول على إذن استثنائي.

وسلطت صحيفة "ذي صن" البريطانية الضوء على طائرة رونالدو الخاصة، وهي من طراز "غلف ستريم جي 200" وتصل سرعتها القصوى إلى نحو 900 كيلومتر في الساعة، وهي واحدة من 250 طائرة فقط تم صنعها من هذا الطراز.

وذكرت الصحيفة أن نجم يوفنتوس اشترى الطائرة ذات المحركين في 2015 مقابل 25 مليون دولار، وهي مثالية للرحلات الجوية السريعة بين إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، وتشتمل على كل خصائص الرفاهية، وتتسع لعشرة أشخاص، مع أماكن خاصة للنوم.

ويعد رونالدو الأغني بين نجوم كرة القدم، حيث اقتربت ثروته من مليار دولار، وسيصبح أول ملياردير في الساحرة المستديرة.

 
 
 
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Work done ✈️👌👌👌

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) onNov 7, 2017 at 12:03pm PST
 
 
 
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@jumpman23 Be careful we are here ⛹🏻‍♂️ 💪🏻🤣

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) onOct 27, 2019 at 4:17am PDT

المصدر : صن

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