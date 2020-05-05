تشافي: ميسي يستطيع اللعب حتى 40 عاما ونيمار يصنع الفارق لبرشلونة

أكد نجم فريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز أن زميله السابق ليونيل ميسي يستطيع مواصلة اللعب حتى يبلغ 40 عاما، وكشف عن المفاوضات التي تمت لتوليه تدريب الفريق ورؤيته في حال عاد إلى البلوغرانا مدربا.

وحافظ ميسي (32 عاما) على نسبة التهديف الرائعة مسجلا 19 هدفا في الدوري خلال 22 مباراة هذا الموسم، قبل أن يتسبب وباء فيروس كورونا في إيقاف المسابقات.

وكشف رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو سابقا كيف يضع النادي بالفعل أسس تقاعد قائده ميسي، لكن تشافي يعتقد أن النجم الأرجنتيني لديه الكثير ليقدمه، مؤكدا أنه سيقود منتخب بلاده في كأس العالم بقطر 2022.

وكان مهاجم برشلونة السابق صامويل إيتو قال أيضا إن ميسي "ما زال أمامه خمس أو سبع سنوات يؤدي فيها بشكل جيد جدا، وأنه يعتني بنفسه ويمكنه الاستمرار في اللعب حتى يبلغ 39 عاما".

وأكد تشافي الذي يدرب فريق السد القطري حاليا أنه تلقى عرضا كبيرا لتحقيق حلمه في تدريب برشلونة في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه قرر أن تحقيق الحلم لم يحن أوانه بعد، ليتولى سيتين المسؤولية خلفا لفالفيردي.

وقال تشافي "أجريت محادثات مع إريك أبيدال (المدير الرياضي لبرشلونة) وأوسكار غراو (الرئيس التنفيذي لبرشلونة) وقدما لي عرضا كبيرا، لكنها لم تكن اللحظة المناسبة، أحتاج إلى المزيد من الخبرة، تدريب برشلونة هو حلمي، أود أن أفعل ذلك في يوم من الأيام، لقد قلت ذلك عدة مرات".

ولم يخف تشافي رغبته في إعادة نيمار إلى كامب نو في حال توليه تدريب برشلونة قائلا "إنه (نيمار) في المراكز الثلاثة أو الخمسة الأفضل في العالم، بلا شك يمكنه أن يصنع الفارق، نأمل أن يعود إلى برشلونة، أنا من مشجعي الفريق وأريد أن يضم أفضل اللاعبين".