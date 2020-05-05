بعد رفضه التبرع لبلاده.. أديبايور يستفز مواطنيه بأسطول من السيارات الفاخرة

تجددت خرجات المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور المثيرة للجدل، وبعد أيام من رفضه التبرع لبلاده في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يستعرض أسطولا من السيارات الفاخرة التي يملكها اللاعب.

ويظهر في المقطع المصور -الذي نشره حساب باسم "فريق أديبايور" في إنستغرام- عدد من السيارات الفاخرة من أبرز العلامات العالمية الكبرى.

ويضم الأسطول مجموعة مكونة من ثماني سيارات من علامة "رولز رويس"، و"بورش"، و"مرسيدس"، و"بي إم دبليو".

وأرفق الحساب مقطع الفيديو بعبارة تحفيزية موجهة للمتابعين، ودعاهم إلى الاقتداء بالمهاجم السابق لتوتنهام، والعمل على تحقيق أحلامهم، وتحدي من لا يؤمنون بقدراتهم.

ونشر المقطع بعد أيام من تصريحات لأديبايور أثارت جدلا واسعا، إذ رفض خلالها مجاراة نجوم كرة القدم في العالم ومنح تبرعات لبلاده في سباق مكافحة فيروس كورونا.

وقال أديبايور في مقطع فيديو نشر عبر حسابه بموقع فيسبوك "أنا لا أتبرع، أفعل ما أريد، وآكل ما يحلو لي، أعلم أني سأتلقى انتقادات لأني لم أؤسس مؤسسة خيرية في لومي (عاصمة توغو) ولكن أقوم بما يرتاح له قلبي لا ما يطلبه مني الآخرون".

وأضاف "يبدو وكأنني من جلبت كورونا إلى لومي، هذا أمر مؤسف للغاية ولكن هذا هو الحال في توغو".

ولعب أديبايور (36 عاما) لعدد من الأندية الأوروبية، من أبرزها أرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي (إنجلترا) وريال مدريد (إسبانيا) والموسم الحالي لنادي أولمبيا (باراغواي).