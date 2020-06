محبط وحزين.. ميسي غير متفائل من عودة الحياة كما كانت قبل كورونا

رأى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن اللعبة الشعبية -التي تأثرت بفيروس كورونا المستجد- لن تعود إلى ما كانت عليه قبل تفشيه.

وجاءت تصريحات أفضل لاعب في العالم ست مرات، في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، ونشر مقتطفات منها النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد.

وتوقفت منافسات اللعبة في إسبانيا، كما في الغالبية العظمى من دول العالم، في مارس/ آذار الماضي مع تفشي وباء "كوفيد-19". وبعد تعليق العديد للمنافسات، بدأت بعض البطولات باستئناف الموسم، وستكون إسبانيا من بينها، اعتبارا من 11 يونيو/ حزيران.

لكن غالبية البطولات -التي تعاود منافساتها في ملاعب خالية من المشجعين وصخبهم المعتاد- تفرض على اللاعبين والفرق اعتماد بروتوكول صحي صارم غيّر بشكل جذري من المظاهر المعتادة للعبة، لاسيما جهة الاحتفال بالأهداف أو الاحتكاك المباشر.

وعكس ميسي ذلك بقوله للصحيفة الإسبانية "كرة القدم، كما الحياة عموما، لن تعود إلى ما كانت عليه".

وتابع "العودة إلى التمارين، المنافسات، ما كنا نقوم به سابقا بشكل طبيعي، سيكون علينا أن نبدأ به مجددا، لكن بشكل تدريجي".

