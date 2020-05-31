محبط وحزين.. ميسي غير متفائل من عودة الحياة كما كانت قبل كورونا

رأى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن اللعبة الشعبية -التي تأثرت بفيروس كورونا المستجد- لن تعود إلى ما كانت عليه قبل تفشيه.

وجاءت تصريحات أفضل لاعب في العالم ست مرات، في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، ونشر مقتطفات منها النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد.

وتوقفت منافسات اللعبة في إسبانيا، كما في الغالبية العظمى من دول العالم، في مارس/ آذار الماضي مع تفشي وباء "كوفيد-19". وبعد تعليق العديد للمنافسات، بدأت بعض البطولات باستئناف الموسم، وستكون إسبانيا من بينها، اعتبارا من 11 يونيو/ حزيران.

لكن غالبية البطولات -التي تعاود منافساتها في ملاعب خالية من المشجعين وصخبهم المعتاد- تفرض على اللاعبين والفرق اعتماد بروتوكول صحي صارم غيّر بشكل جذري من المظاهر المعتادة للعبة، لاسيما جهة الاحتفال بالأهداف أو الاحتكاك المباشر.

وعكس ميسي ذلك بقوله للصحيفة الإسبانية "كرة القدم، كما الحياة عموما، لن تعود إلى ما كانت عليه".

وتابع "العودة إلى التمارين، المنافسات، ما كنا نقوم به سابقا بشكل طبيعي، سيكون علينا أن نبدأ به مجددا، لكن بشكل تدريجي".

LEO #MESSI INTERVIEW | The Argentinian superstar tells @el_pais: ❝Football, like life, will never be the same.❞ — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 31, 2020

وأضاف "سيكون وضعا غريبا بالنسبة إلينا، وإلى كل من سيتوجب عليه تغيير ديناميات عمله المعتادة".

وعاود اللاعبون في إسبانيا التمارين الفردية بمراكز الأندية في الرابع من مايو/أيار، وسمح لهم بعد نحو أسبوعين بتمارين جماعية في مجموعات صغيرة. وأعلنت رابطة الدوري أمس أن الأندية ستتمكن من استئناف التمارين الجماعية اعتبارا من الاثنين الأول من يونيو/حزيران.

لكن هذه الخطوة ستترافق أيضا مع إجراءات وقاية صحية، تمهيدا لعودة منافسات "الليغا" لاستكمال المراحل الـ 11 المتبقية من موسم 2019-2020.

واضطر اللاعبون، كغيرهم من سكان غالبية دول العالم، لتمضية أسابيع في العزل المنزلي لمكافحة تفشي الوباء. وبالنسبة إلى لاعبي كرة القدم، أتى ذلك خلال فترة من الموسم عادة ما تكون مزدحمة بالمباريات والمنافسة، مع بلوغ المسابقات مراحل متقدمة وحاسمة على طريق اللقب.

واضطرت الأندية إلى ابتكار وسائل مختلفة خلال فترة العزل للحفاظ على الحد الأدنى من اللياقة البدنية للاعبين، فأعدت لهم -على سبيل المثال- برامج تدريب فردية نفذها كل منهم في منزله، أو نظمت جلسات تدريب جماعية عبر الاتصال بالفيديو.

وعلى الصعيد المالي، عانت الأندية في ظل توقف إيرادات المباريات والبث التلفزيوني، مما اضطر العديد منها، وبينها برشلونة، للاتفاق مع اللاعبين لخفض رواتبهم خلال هذه الفترة.

ورأى ميسي أن "العديد من الناس أمضوا فترة سيئة لأن هذا الوضع أثّر عليهم بشكل أو بآخر، كما حصل لكل الذين خسروا بعض أفراد عائلاتهم أو أصدقاء ولم يتمكنوا حتى من وداعهم".

وتابع "لا يوجد شعور أسوأ من خسارة الناس الذين تبدي حيالهم أكبر مشاعر الحب، هذا يولّد إحباطا هائلا برأيي".

وردا على سؤال: كيف سيتذكر المهاجم البالغ من العمر 32 عاما هذا الوباء، أجاب "بمزيج من حزن وإحباط حيال الذين اختبروا أكبر قدر من المعاناة لخسارة أحبائهم، وأيضا مع شكر لا متناهٍ لكل الذين حاربوا الفيروس من مراكز العناية الصحية".