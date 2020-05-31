كيف استفاد هازارد وريال مدريد من وباء كورونا؟

أكد تقرير صحفي إسباني جاهزية النجم البلجيكي إدين هازارد للمشاركة مع فريقه ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم عند استئنافه، وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ونقلت صحيفة "آس" تصريحات لطبيب العلاج الطبيعي في المنتخب البلجيكي الأول ليفين مايسشلاك قال فيها إن "هازارد يفعل ما بوسعه من أجل أن يكون جاهزا لخوض نهائيات بطولة الأمم الأوروبية، وهو جاهز بالفعل ليس فقط من أجل اليورو ولكن لعودة الليغا الإسبانية أيضًا".

ولا تزال جاهزية الجناح البلجيكي الشغل الشاغل للجهاز الفني لريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الكاحل في فبراير/شباط الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية، وكان متوقعا أن يغيب حتى نهاية الموسم.

واستفاد هازارد من فترة توقف المسابقات الرياضية بسبب تفشي وباء كورونا، حيث سيتمكن من المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الجاري بعد قرار رابطة الدوري الإسباني عودة المنافسات الكروية رسميا يوم 11 يونيو/حزيران المقبل.

وشارك النجم البلجيكي رفقة النادي الملكي في 1124 دقيقة فقط، وذلك عقب انتقاله من تشلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي، ونجح في تسجيل هدف واحد وصناعة خمسة أهداف لزملائه في جميع المسابقات.

وسادت حالة من الإحباط لدى مدرب الملكي زين الدين زيدان وجماهير الفريق العريق بسبب كثرة إصابات هازارد وعدم تقديمه المستوى المتوقع منه، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق الذي قد يحقق استفادة كبيرة من النجم البلجيكي إذا قدم نفس المستوى الذي كان يميزه مع تشلسي ومنتخب بلاده.

وتعقد جماهير ريال مدريد آمالها على عودة قوية لهازارد يعوض بها بدايته المحبطة، ويقود الفريق لحسم لقب الليغا من برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن الريال.