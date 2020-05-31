البث الحي
كرة قدم

قطر والسعودية تترشحان لاستضافة كأس آسيا 2027

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES – FEBRUARY 01: Former South Korean international Park Ji-sung presents the trophy before the AFC Asian Cup final match between Japan and Qatar at Zayed Sports City Stadium on February 01, 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Koki Nagahama/Getty Images)
31/5/2020

تقدمت أربع دول رسميا بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي قطر والسعودية والهند وأوزبكستان.

وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لوكالة الأنباء الألمانية أن الدول الأربع تقدمت بشكل رسمي بطلب الاستضافة، في حين لا يزال المجال مفتوحا للتقديم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في أبريل/نيسان الماضي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو/حزيران، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس/آذار.

وأوضح -في بيان رسمي- أن القرار "اتخذ في ضوء الوباء الحالي، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء -التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي- الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

السعودية تبلغ نهائي آسيا للشباب وتتأهل إلى أولمبياد طوكيو

حسم المنتخب السعودي بطاقة الحضور في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية "طوكيو 2020″، بعد تأهله إلى الدور النهائي لكأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في تايلند، إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان 1-صفر اليوم الأربعاء.

الصين تفوز باستضافة كأس آسيا عام 2023

فازت الصين اليوم الثلاثاء بالتزكية بحق استضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم عام 2023، بعد انسحاب منافسيها مسبقا، ليصدق الاتحاد الآسيوي للعبة على اختيارها لاستضافة البطولة قبل انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في باريس غدا الأربعاء.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة