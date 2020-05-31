قطر والسعودية تترشحان لاستضافة كأس آسيا 2027

تقدمت أربع دول رسميا بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي قطر والسعودية والهند وأوزبكستان.

وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لوكالة الأنباء الألمانية أن الدول الأربع تقدمت بشكل رسمي بطلب الاستضافة، في حين لا يزال المجال مفتوحا للتقديم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في أبريل/نيسان الماضي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو/حزيران، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس/آذار.

وأوضح -في بيان رسمي- أن القرار "اتخذ في ضوء الوباء الحالي، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء -التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي- الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".