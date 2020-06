كروش حكام البريميرليغ تثير انتقادات وتساؤلات.. فهل تؤثر على نتائج المباريات؟

رغم التطور الكبير في اللياقة البدنية للاعبين وسرعة كرة القدم الحديثة، فإن ظاهرة بدانة بعض الحكام وبروز "كروشهم"، لا تزال موجودة حتى في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى والبريميرليغ بشكل خاص.

وشهد عام 2015 هجوما من مدرب تشلسي آنذاك جوزيه مورينيو على فيل داود، حكم مباراة فريقه التي خسرها أمام توتنهام 5-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسلطت الصحافة البريطانية آنذاك الضوء على صراخ مورينيو في وجه الحكم داود، "أنت سمين جدا كي تكون حكما".

ورغم تفشي ظاهرة سمنة بعض الحكام في الدوريات الأفريقية والعربية، فإن البريميرليغ يظل أبرز الدوريات الموصومة بتلك الظاهرة الغريبة، نظرا لتسليط الأضواء عليه باعتباره من أهم الدوريات في العالم وضمن الخمسة الكبرى في أوروبا.

ولا تتوقف الانتقادات الموجهة إلى البريميرليغ بسبب سمنة الحكام، كما ان الجماهير دخلت على خط الانتقادات وأصبحت تنعت الحكم الذي يثير غضبها بالسمين، ومنهم الحكم الإنجليزي سايمون هوبر وزميله بوب مادلي الذي نال قسطا وافرا من النقد في الموسم الماضي من الجماهير والإعلام الإنجليزي، قبل أن يتم شطبه بعد تورطه في سلوك مشين، ثم العفو عنه هذا العام ليعود للتحكيم في الدرجات الدنيا فقط.

Referee Bobby Madley has quit as a Premier League official due to "a change in his personal circumstances".

Full story: https://t.co/SbokXhKCTb pic.twitter.com/14IKoeqe60

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 17, 2018