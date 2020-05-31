رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن نتائج صادمة لفحوص كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، عن وجود عشر حالات إيجابية لاختبارات فيروس كورونا في أحدث مجموعة من الفحوص.

وقالت الرابطة إنها أجرت الفحوص على 1058 من اللاعبين والعاملين في 24 ناديا بالدرجة الثانية، خلال يومي الخميس والجمعة.

وأضافت في بيان قائلة "سيخضع اللاعبون والعاملون الذين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية للعزل الذاتي بشكل يتوافق مع تعليمات الرابطة، وسيتم السماح فقط لمن جاءت نتيجة فحوصهم سلبية بالمران".

ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين بفيروس كورونا، بينما أكد بريستون نورث إند إصابة المهاجم جايدن ستوكلي بالفيروس.

وإلى جانب عشر إصابات في الدرجة الثانية، أظهرت الفحوص أيضا سبع حالات إيجابية في أندية الدرجة الرابعة في إنجلترا.

ويأتي هذا الأمر بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، أن كل نتائج فحوص اللاعبين والعاملين بالأندية جاءت سلبية.