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حضر ميسي وصلاح وغاب رونالدو.. لاعبون يستمتع "الظاهرة" بمشاهدتهم

الظاهرة البرازيلي رونالدو (مواقع التواصل)
31/5/2020

استبعد "الظاهرة" البرازيلي رونالدو، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، من قائمة خمسة لاعبين قال إنه يستمتع بمشاهدتهم، واختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، على رأس القائمة.

وقال النجم المعتزل إن "ميسي هو رقم واحد، لديه موهبة سننتظر عشرين أو ثلاثين عاما لنرى مثلها أو ما يشبهها".

واختار اللاعب السابق لبرشلونة وريال مدريد، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والبلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد، والبرازيلي نيمار وزميله في باريس سان جيرمان، الفرنسي كليان مبابي.

وعن المقارنة بينه وبين مبابي، أوضح بطل العالم مع منتخب السامبا، أنه لا يحب المقارنة بين لاعبيْن من جيليْن مختلفين.

وتابع "كثيرون يقولون إن طريقة لعب مبابي مشابهة لطريقة لعبي، يمتلك السرعة والدقة في إنهاء الهجمات، والمهارة، ويسدد بالقدمين، إنه لاعب رائع".

وختم "لدينا أمور كثيرة متشابهة، ولكنني لا أحب المقارنات خصوصا بين لاعبين من جيلين مختلفين، لأن الظروف مختلفة".

المصدر : مواقع إلكترونية

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