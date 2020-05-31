بينها ثلاث ساعات يد بـ 339 ألفا.. سرقة 555 ألف يورو من شقة الجزائري محرز

تعرضت شقة النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي يوم الجمعة الماضي إلى السرقة، وقدرت قيمة المسروقات بنحو 555 ألف يورو بينها 339 ألفا قيمة ثلاث ساعات يد، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

واقتحم اللصوص شقة محرز الفاخرة مساء واستطاعوا سرقة الساعات الثمينة، وقيمتها 256 ألف يورو و44 ألفا و39 ألفا، ونحو 55 ألفا نقدا وأساور ذهبية بالإضافة إلى قمصان رياضية نادرة تصل قيمتها إلى 167 ألف يورو.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن اللصوص راقبوا محرز بشكل دقيق قبل أن ينقضوا على شقته الواقعة وسط مدينة مانشستر.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة المدينة واقعة السرقة، وقالت "يوم الجمعة عند الساعة 5 مساء (بتوقيت غرينتش) سجلت الشرطة أربعة محاضر لأربع عمليات سرقة لشقق وسط مانشستر".

ولم يعلق فريق مانشستر سيتي على واقعة السرقة.

يذكر أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة من عمليات السرقة التي طالت العديد من لاعبي كرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز، في مقدمتهم ديلي آلي نجم توتنهام الذي تعرض منزله للسطو المسلح قبل أسبوعين.

واحتجز آلي داخل منزله وعاش دقائق من الرعب أثناء تهديده بسكين من قبل اللصوص قبل أن يسرقوا ساعات ومجوهرات بينها ساعة ثمنها 256 ألف يورو (كتلك التي سرقت من شقة محرز) وفروا هاربين.

وتعرض الدولي الإنجليزي إلى جرح في وجهه لكنه ليس خطيرا.