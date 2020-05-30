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4 لاعبين مقابل بوغبا.. ما هو رأي جماهير ريال مدريد في الصفقة؟

بوغبا منفردا بالمرمى خلال مباراة يونايتد مع نيوكاسل نهاية العام الماضي
بوغبا منفردا بالمرمى خلال مباراة يونايتد مع نيوكاسل نهاية العام الماضيرويترز
30/5/2020

ردت صحيفة "ماركا" الإسبانية على التقرير البريطاني الذي ذكر أن ريال مدريد بصدد تبادل نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا بأربعة من لاعبي الملكي، وذلك بعمل استفتاء جماهيري بشأن الصفقة.

وزعمت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن الكولومبي خاميس رودريغيز والنرويجي مارتن أوديغارد والإسبانيين لوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز إلى مان يونايتد مقابل ضم بوغبا.

وردت الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد باستطلاع سألت فيه جماهير الملكي عن رأيها في الصفقة لو كانت مكان رئيس الملكي فلورنتينو بيريز؟

وقالت الصحيفة إن 85% من الذين شاركوا في الاستطلاع رفضوا إجراء الصفقة، كما رجحت الصحيفة ذلك أيضا.

وذكرت تقارير سابقة أن مدرب الريال زين الدين زيدان متحمس لضم مواطنه الفرنسي بوغبا، على عكس رئيس النادي.

ويعاني بوغبا من مشاكل عدة مع يونايتد منذ الموسم الماضي، حيث فشل مع الفريق على الصعيدين المحلي والأوروبي، إضافة إلى إصاباته المتكررة ومشاكله مع جماهير الفريق ومدربه السابق جوزيه مورينيو.

المصدر : ماركا

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