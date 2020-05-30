3 مشاكل تهدد برشلونة عند استئناف الليغا.. تعرف عليها

حذّر المدرب كيكي سيتين من الضرر الذي سيلحق بفريقه برشلونة جراء رفع عدد التبديلات المسموح بها في المباراة من ثلاثة إلى خمسة، مع استئناف مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم الشهر المقبل.

وأجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلس "إيفاب" المعني بقوانين اللعبة، للمسابقات التي تعاود نشاطها بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، السماح للفرق برفع عدد التبديلات خلال المباراة، سعيا لتفادي إصابة اللاعبين بدنيا بعد توقفهم عن اللعب فترة طويلة.

وستعود منافسات الليغا الإسبانية في 11 يونيو/حزيران المقبل، بعد تعليقها منذ منتصف مارس/آذار بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال سيتين في حوار عبر الاتصال المرئي ليل الجمعة مع مدربين تحت التدريب إن "التبديلات الخمسة ستضرّ بنا، لأننا نصنع فارقا كبيرا في الدقائق الأخيرة. الآن، سيكون في تشكيلة خصومنا عدد أكبر من اللاعبين المرتاحين بدنيا".

🔵🔴 برشلونة هذا الصباح 😍 pic.twitter.com/n0mPtyUmlC — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) May 25, 2020

وستنطلق منافسات الليغا بمباراة إشبيلية وريال بيتيس الأربعاء 11 يونيو/حزيران، على أن تقام في نهاية الأسبوع مباريات المرحلة الثامنة والعشرين (من أصل 38).

وتأمل رابطة الدوري إنهاء الموسم في 19 يوليو/تموز، مما سيؤدي إلى تكثيف ضغط المباريات على الفرق العشرين. وبحسب التقارير، ستقام مباريات بشكل يومي بين موعد الاستئناف وحتى نهاية موسم 2019-2020، على أن يلعب كل فريق بمعدل مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام.

⚠ انتباه من فضلكم ⚠ ✅ اربطوا أحزمتكم… إنهم قادمون 💪 pic.twitter.com/x508mmJkzl — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) May 26, 2020

ورأى سيتين أن هذا الضغط سيزيد من مخاوف تعرّض اللاعبين للإصابات، وأوضح قائلا "هذا عدد كبير من المباريات خلال فترة قصيرة. الحرارة (المرتفعة) ستؤثر على الأداء والإصابات. نأمل في أن يتسبب الأمر بضرر أقل مما نخشاه".

وتابع "يمكن أن تسجل العديد من الإصابات كما يحصل في ألمانيا، لأننا أمضينا نحو شهرين جالسين على الكنبة من دون لعب. الحرارة، وخوض مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام يمكن أن يؤثر على اللاعبين".

🔫 يقصف ولا يبالي 🔥 pic.twitter.com/1RxK09jQGA — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) May 27, 2020

وستكون الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها بعد فترة التوقف بسبب كورونا، إذ سبقتها ألمانيا إلى ذلك اعتبارا من 16 في الشهر الجاري.

❗بدءاً من الأسبوع المقبل، ستعود التدريبات الجماعية بشكل كامل حيث يمكن أن يتمرن جميع أعضاء الفريق فيما بينهم، وذلك وفقاً لما ينص عليه بروتوكول @LaLigaArab pic.twitter.com/42h3bsMAI6 — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) May 30, 2020

كما تعتزم إنجلترا وإيطاليا إعادة إطلاق موسم الدوري المحلي، وذلك في موعدين مبدئيين هما 17 و20 يونيو/حزيران تواليا.

ورأى سيتين أن كرة القدم في زمن "كوفيد-19″، بما يتطلبه ذلك من إقامة المباريات من دون جمهور، والقيود المفروضة على طريقة احتفال اللاعبين أو جلوسهم في مقاعد البدلاء، "غريبة بعض الشيء".

ويتصدر برشلونة -حامل اللقب في الموسمين الماضيين- ترتيب الدوري الإسباني بعد 27 مرحلة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد.