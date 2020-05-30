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3 مشاكل تهدد برشلونة عند استئناف الليغا.. تعرف عليها

من تدريبات فريق برشلونة الجماعية تمهيدا لعودة الليغا (غيتي)
من تدريبات فريق برشلونة الجماعية تمهيدا لعودة الليغا (غيتي)غيتي إيميجز
30/5/2020

حذّر المدرب كيكي سيتين من الضرر الذي سيلحق بفريقه برشلونة جراء رفع عدد التبديلات المسموح بها في المباراة من ثلاثة إلى خمسة، مع استئناف مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم الشهر المقبل.

وأجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلس "إيفاب" المعني بقوانين اللعبة، للمسابقات التي تعاود نشاطها بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، السماح للفرق برفع عدد التبديلات خلال المباراة، سعيا لتفادي إصابة اللاعبين بدنيا بعد توقفهم عن اللعب فترة طويلة.

وستعود منافسات الليغا الإسبانية في 11 يونيو/حزيران المقبل، بعد تعليقها منذ منتصف مارس/آذار بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال سيتين في حوار عبر الاتصال المرئي ليل الجمعة مع مدربين تحت التدريب إن "التبديلات الخمسة ستضرّ بنا، لأننا نصنع فارقا كبيرا في الدقائق الأخيرة. الآن، سيكون في تشكيلة خصومنا عدد أكبر من اللاعبين المرتاحين بدنيا".

وستنطلق منافسات الليغا بمباراة إشبيلية وريال بيتيس الأربعاء 11 يونيو/حزيران، على أن تقام في نهاية الأسبوع مباريات المرحلة الثامنة والعشرين (من أصل 38).

وتأمل رابطة الدوري إنهاء الموسم في 19 يوليو/تموز، مما سيؤدي إلى تكثيف ضغط المباريات على الفرق العشرين. وبحسب التقارير، ستقام مباريات بشكل يومي بين موعد الاستئناف وحتى نهاية موسم 2019-2020، على أن يلعب كل فريق بمعدل مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام.

ورأى سيتين أن هذا الضغط سيزيد من مخاوف تعرّض اللاعبين للإصابات، وأوضح قائلا "هذا عدد كبير من المباريات خلال فترة قصيرة. الحرارة (المرتفعة) ستؤثر على الأداء والإصابات. نأمل في أن يتسبب الأمر بضرر أقل مما نخشاه".

وتابع "يمكن أن تسجل العديد من الإصابات كما يحصل في ألمانيا، لأننا أمضينا نحو شهرين جالسين على الكنبة من دون لعب. الحرارة، وخوض مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام يمكن أن يؤثر على اللاعبين".

وستكون الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها بعد فترة التوقف بسبب كورونا، إذ سبقتها ألمانيا إلى ذلك اعتبارا من 16 في الشهر الجاري.

كما تعتزم إنجلترا وإيطاليا إعادة إطلاق موسم الدوري المحلي، وذلك في موعدين مبدئيين هما 17 و20 يونيو/حزيران تواليا.

ورأى سيتين أن كرة القدم في زمن "كوفيد-19″، بما يتطلبه ذلك من إقامة المباريات من دون جمهور، والقيود المفروضة على طريقة احتفال اللاعبين أو جلوسهم في مقاعد البدلاء، "غريبة بعض الشيء".

ويتصدر برشلونة -حامل اللقب في الموسمين الماضيين- ترتيب الدوري الإسباني بعد 27 مرحلة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد.

المصدر : الفرنسية

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