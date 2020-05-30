مع 14 عبوة كوكايين و10 مسدسات.. القبض على حكم دولي مع عصابة للمخدرات

ألقت الشرطة البوسنية أمس الجمعة القبض على الحكم السلوفيني الدولي لكرة القدم سلافكو فينسيتش، وذلك ضمن مداهمة لعصابة متخصصة في المخدرات والدعارة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن فينسيتش (40 عاما) أدار هذا الموسم المباراة التي أسفرت عن فوز ليفربول 4-1 على جينك في دوري أبطال أوروبا، كما أدار مباراة مانشستر سيتي على ملعبه مع شاختار دونيتسك بنفس البطولة.

وذكرت الصحيفة أنه خلال مداهمة مقر العصابة ألقت الشرطة البوسنية القبض أيضا على تسع نساء و25 رجلا.

وقال الشرطة إنه "خلال تفتيش المنزل والسيارات التي يستخدمها المشتبه بهم تم العثور على 14 عبوة من الكوكايين وعشرة مسدسات وثلاث بدلات للدروع الواقية من الرصاص وأكثر من عشرة آلاف يورو، كما تم العثور على هواتف وأجهزة حاسوب محمولة".