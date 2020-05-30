بوندسليغا.. بايرن ميونيخ بالسرعة الخامسة نحو اللقب الثامن على التوالي

واصل نادي بايرن ميونيخ تقدمه بثبات نحو اعتلاء منصة التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي، وحقق انتصارا ساحقا أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف، وتغلب عليه 5-صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وافتتح البايرن التسجيل في الدقيقة 15 بهدف سجله ماتياس يورغنسن لاعب فورتونا دوسلدورف بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 29 قبل أن يسجل النجم روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 50، ثم أضاف زميله ألفونسو ديفيز الهدف الخامس في الدقيقة 52.

ورفع النادي البافاري رصيده إلى 67 نقطة موسعا الفارق الذي يفصله في الصدارة أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند إلى عشر نقاط، في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلة التي تشهد غدا الأحد لقاء دورتموند مع بادربورن.