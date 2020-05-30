بصفقة مخفضة بسبب كورونا.. إيكاردي مستمر مع سان جيرمان

توصل باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي لاتفاق يقضي بتحويل إعارة المهاجم ماورو إيكاردي لانتقال نهائي، وذلك مُقابل بدل مالي مخفض قيمته 57 مليون يورو.

وانتقل إيكاردي إلى نادي العاصمة الفرنسية في سبتمبر/أيلول 2019، بعقد إعارة لموسم واحد، مع أحقية سان جيرمان بشراء بطاقة اللاعب بشكل نهائي مُقابل 70 مليون يورو.

وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن إنتر وافق على انتقال إيكاردي بشكل نهائي إلى سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو، إضافة إلى 7 ملايين يورو مكافآت.

وأشارت الشبكة إلى أن سان جيرمان سعى إلى حسم ضم إيكاردي سريعا، ولا سيما أن المدة الزمنية لتفعيل خيار شراء عقد اللاعب من إنتر تنتهي غدا الأحد.

ونجح إيكاردي في إثبات حضوره مع النادي الباريسي، وسجل 21 هدفا في 30 مباراة خاضها مع سان جيرمان في مختلف المسابقات.

وتوّج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي بقرار من اتحاد الكرة، بعد إنهاء منافسات كرة القدم بسبب تداعيات فيروس كورونا.