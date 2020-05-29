موعد انطلاق الموسم القادم من الليغا

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن امتنانه لأن كرة القدم في بلاده لم تتبع خطى نظيرتها الفرنسية في إلغاء الموسم الجاري، وقال إنه يريد لمنافسات الموسم الجديد للدوري أن تنطلق في 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال في حديث لصحيفة "ماركا" المحلية اليوم الجمعة "انظروا إلى الدوري الفرنسي، لقد اتخذوا قرارا متسرعا للغاية. شيء كهذا بالنسبة لنا كان سيشكل كارثة".

وأضاف "علينا المضي قدما في مسار العمل الذي بدأناه ووضعنا خلف البوندسليغا بقليل، وبالقرب من الدوري الإنجليزي الممتاز (من حيث مواعيد استئناف المنافسات)".

وقد سمحت الحكومة بعودة منافسات كرة القدم اعتبارا من تاريخ 8 من الشهر المقبل.

وقال تيباس إنه من المأمول استئناف منافسات الموسم يوم 11 الشهر المقبل، ومن المفترض أن يختتم في 19 يوليو/تموز. وأضاف "نأمل أن تنتقل مدينتا مدريد وبرشلونة إلى المرحلة الثانية وهو ما سيسمح بأن تسير الأمور".

وتشهد المدينتان الوقت الحالي المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة في ظل الوباء، وتتطلعان إلى الموافقة الحكومية على الانتقال للمرحلة الثانية التي تشهد السماح باستئناف منافسات الرياضة للمحترفين.

وعاد تيباس ليقول "يعمل أكثر من 130 شخصا في الرابطة من أجل إنجاز كل شيء على النحو المنشود، من سفر وتنظيم وكل شيء".

وتابع "نحن مستعدون، والمهم هو موعد ختام المنافسات. والموسم المقبل سينطلق يوم 12 من سبتمبر/أيلول".

وستقام جميع المباريات بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة، رغم أن جدول المباريات لم يؤكد بصورة رسمية بعد.

وقاد تيباس الحملة لاستئناف مباريات الدوري منذ توقف البطولة في 12 مارس/آذار الماضي، وحذر من أن الأندية مجتمعة ربما تخسر ما يصل إلى مليار يورو إن لم يستكمل الموسم الحالي الذي يتبقى منه 11 جولة.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في أبريل/نيسان الماضي حظر إقامة الفعاليات الرياضية حتى 31 أغسطس/آب، وهو ما دفع المسؤولين لإلغاء منافسات دوري الدرجة الأولى وباقي مسابقات الدوري.