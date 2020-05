شاهد.. ثلاثة أهداف في ثماني دقائق من ركلات حرة

عندما يسجل لاعب ثلاثية (هاتريك) في ثماني دقائق فهذا ليس جديدا أو فريدا، وتكرر كثيرا في الملاعب العالمية وحتى النجم السنغالي ساديو ماني حقق هاتريك في أقل من ثلاث دقائق بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن أن تسجل الأهداف الثلاثة من ركلات حرة فهذا من الصعوبة أن تتكرر هذه الظاهرة في مباراة واحدة وخلال دقائق معدودات.

صاحب هذا الإنجاز يدعى أدريان جستنيوسن (21 عاما) لاعب فريق "تورشافين" بدوري "جزر الفارو" وسجل الثلاثية في مرمى "آرغير" الأحد الماضي وجاءت جميعها من ركلات حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقائق (8 و12 و17) ثم أضاف اللاعب نفسه هدفا رابعا في الدقيقة 21 ولكن من داخل منطقة الجزاء.

وبعد الدقائق الـ 21 المجنونة لم تشهد المباراة أي أهداف إضافية وانتهت بفوز "تورشافين" برباعية نظيفة.

Fareoe Islands player Adrian Justinussen scoring a hat trick of free kicks, in 8 minutes! Must be a world record surely? pic.twitter.com/K4F292E2Ep

— Kristian (@vonstrenginho) May 28, 2020