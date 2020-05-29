خصم نقاط وغرامة مالية.. عقوبة فريق خرق التباعد الاجتماعي في التدريبات

أول عقوبة من نوعها تفرض على فريق كرة قدم بسبب خرقه لقواعد التدريبات التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ففريق لاسك لينز متصدر الدوري النمساوي، تلقى عقوبة قاسية تمثلت في خصم ست نقاط من رصيده وغرامة مالية وصلت إلى 75 ألف يورو، وذلك لإجرائه حصصا تدريبية لكافة أعضاء الفريق، في خرق لقاعدة العودة للتدريبات بمجموعات صغيرة التي وضعتها السلطات الصحية في البلاد.

وقدم لينز اعتذاره عن خرق قاعدة "التباعد الاجتماعي"، وأوضح "ظننا أن الوضع أصبح آمنا وبإمكاننا إجراء تدريبات لكل لاعبي الفريق بعدما جاءت نتائج فحوصات كورونا للجميع سلبية".

وبسبب الخصم تراجع لينز إلى المركز الثاني خلف سالزبورغ الذي بات يتصدر بفارق ثلاث نقاط.

ولا تزال هناك 10 مراحل متبقية من البطولة النمساوية التي تستأنف في 2 من الشهر المقبل.