التعايش مع كورونا.. دوريات أوروبية عادت وأخرى تتأهب

في غضون أسبوع واحد، أقيمت مرحلتان مهمتان بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعد عدة أسابيع من التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا"، فيما بدأت الكرة بالدوران في ملاعب أوروبية أخرى.

وعادت الحياة أيضا للدوري المحلي بكل من إستونيا وجمهورية التشيك، حيث استأنفت المسابقتان فعالياتهما فيما يترقب نجوم الدوري الإسباني انطلاقه بعد نحو أسبوعين.

وفي المقابل، أسدل الستار على بعض بطولات الدوري المحلية في أوروبا مع عدم استكمال الموسم.

أما الموقف الحالي في عدد من دوريات أوروبا، فهو:

إسبانيا: تعتزم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف فعاليات المسابقة في 12 حزيران/يونيو المقبل، فيما يرى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن هذا التوقيت يبدو متسرعا ومبكرا. ولا تزال هناك 11 مرحلة متبقية من الليغا ويتعين استكمالها في غضون سبعة أسابيع قبل 26 تموز/يوليو المقبل، ولكن الرابطة لم تصدر حتى الآن أي جدول بتوقيتات محددة لهذه المراحل المتبقية من المسابقة.

إيطاليا: يستطيع الدوري الإيطالي لكرة القدم استئناف فعالياته في 20 من الشهر المقبل، علما بأن المتبقي من الكالتشيو 12 مرحلة. وفي الفترة المقبلة، سيخضع كل فريق من فرق البطولة بأكمله لعملية حجر صحي لمدة 14 يوما، حال ثبتت إصابة أي لاعب في الفريق بفيروس كورونا. وبعد فترة توقف طويلة بسبب وباء كورونا، أصبح مسموحا لفرق البطولة خوض التدريبات.

إنجلترا: يتطلع الدوري الإنجليزي لاستئناف نشاطه في 17 الشهر المقبل بمباراتين بارزتين. وينتظر أن تكون أول مباراتين في الدوري مع استئناف المسابقة هما المواجهة بين مانشستر سيتي وأرسنال، والأخرى بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، لتبدأ في الأسبوع التالي فعاليات المراحل التسع المتبقية من المسابقة نظرا لأن هاتين المباراتين مؤجلتان من مراحل سابقة.

الدوريات الملغاة:

فرنسا: كان الدوري الفرنسي أول بطولة دوري كبيرة تنهي منافساتها مبكرا دون استكمال الموسم، وذلك في 30 الشهر الماضي. وقررت رابطة الدوري الفرنسي تتويج باريس سان جيرمان باللقب حيث كان متصدرا لجدول المسابقة قبل فترة التوقف منذ منتصف مارس/آذار الماضي بسبب أزمة وباء كورونا. وتقدر قيمة الأضرار المالية الناجمة عن عدم استكمال الموسم بـ700 مليون يورو.

أسكتلندا: أعلنت رابطة الدوري الأسكتلندي في 18 من الشهر الحالي إنهاء الموسم مبكرا وعدم استكمال المراحل المتبقية منه، وقررت تتويج سلتيك باللقب ليكون الموسم التاسع على التوالي الذي يتوج فيه باللقب متفوقا على منافسه التقليدي العنيد رينجرز.

هولندا: انتهى الموسم في الدوري الهولندي مبكرا ودون استكمال فعالياته، ولكن مع إلغاء الصعود والهبوط وعدم تتويج أي فريق باللقب. وكان أياكس متصدرا لجدول المسابقة قبل فترة التوقف ليصبح مرشحا للمشاركة في دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

بلجيكا: لم يكتمل هذا الموسم أيضا في الدوري البلجيكي، ومنح اللقب إلى كلوب بروج ليكون السادس عشر له في تاريخ البطولة.

ومن المتوقع أن تعود معظم الدوريات الأوروبية المتبقية في الفترة الزمنية بين بداية الشهر المقبل وآخر أسبوع منه.