"أشبه بتسلّق جبل كليمنجارو".. مدرب ليستر يروي معاناته مع كورونا

قال مدرب ليستر سيتي الإنجليزي براندن رودجرز إنه عانى من فيروس كورونا المستجد في مارس/آذار الماضي، مشبها مواجهته بـ"تسلّق جبل كليمنجارو".

وأصبح الأيرلندي الشمالي ثاني مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) يعلن إصابته بالفيروس، بعد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال.

وقال رودجرز في تصريحات لإذاعة "بي بي سي ليستر" اليوم الجمعة "بالكاد كنت أقوى على المشي، وذكرني بتسلق جبل كليمنجارو" عام 2011 لعمل خيري وعلى ارتفاع 5865 مترا في تنزانيا.

وأضاف "كلما صعدت أكثر، عانيت للتأقلم وازدادت صعوبة التنفس".

وأوضح أن الأمور بدأت قبل أسبوع من مواجهة واتفورد (14 مارس/آذار الماضي)، وأشار إلى أنه عانى من فقدان حاستي الشم والذوق لمدة ثلاثة أسابيع، كما أصيبت زوجته بالمرض نفسه.

وشرح "أتذكر المرّة الأولى التي حاولت فيها الركض (بعد إصابته)، كان من الصعب أن أركض عشر ياردات (9 أمتار).. فقدت الشهية وكان غريبا أن أتناول طعاما لست قادرا على تذوقه".

وأكد المدرب السابق لليفربول أنه شفي تماما من المرض وخضع لاختبارات سلبية متتالية.

ووافقت الأندية الإنجليزية على موعد مبدئي لاستئناف الدوري يوم 17 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد تعليق المنافسات في مارس/آذار السابق بسبب تفشي الفيروس.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في الترتيب بعد ليفربول المرشح فوق العادة لإحراز اللقب، ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب.