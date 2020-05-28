قصة سقوط لاعب قال عنه رونالدو إنه أفضل منه

بعدما انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد عام 2003، تحدث "الدون" عن موهبة برتغالية قادمة بقوة إلى عالم كرة القدم اسمه فابيو بايم.

وأضاف "إن كنتم تظنون أنني جيد، انتظروا حتى تروا بايم".

فاللاعب الموهوب الذي كان وقتها محط أنظار كبار أوروبا وينظر إليه على أنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، اعتقل العام الماضي بتهمة الاتجار بالمخدرات، بحسب وسائل إعلام برتغالية.

وبايم كرونالدو لمع نجمه في أكاديمية سبورتينغ البرتغالية، وكان مميزا بين أقرانه واستقطب -عندما كان يبلغ 14 عاما- كشافين من برشلونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد الذين كانوا يشاهدون بشكل دوري المباريات التي كان يشارك فيها.

وفي الـ 19 من عمره، وقّع بايم عقدا مع خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعبين الشهير في مقدمتهم رونالدو، الذي استطاع أن يؤمن له عقدا مع تشلسي في 2008.

البرتغالي فابيو بيام (مواقع إلكترونية)

وكان يدرب "البلوز" وقتها البرازيلي لويس فيليبي سكولاري الذي رأى في بايم مستقبل الفريق ولكن الأخير لم يستطع اللعب أي مباراة مع الفريق الأول واكتفى بمشاركاته مع الفريق الثاني قبل أن تبدأ رحلة الإعارات والانتقالات إلى دوريات مغمورة واللعب مع فرق من الدرجات الدنيا.

ولعب بايم في سبع دول مختلفة، هي الصين وأنغولا ومالطا وليتوانيا ولوكسمبورغ وقطر، وكانت معظم الفرق التي لعب لها تنهي عقده بسبب فقدانه اللياقة رغم الموهبة الكبيرة التي كان يملكها.

وفي مقابلة إعلامية عام 2003، قال بايم عن رونالدو "إنه من عالم آخر، ليس هناك مجال للمقارنة بيني وبينه الآن، في السابق كان ممكنا".

وتابع "في فترة من الفترات، كنت أستطيع التفوق عليه ولكني لا أملك ما لديه، القوة والرغبة والإصرار والطموح للوصول إلى الهدف المنشود، هو يعمل بجد وجهد وأنا لا أملك هذه الصفات، لدي الموهبة والمهارات مثله وتنقصني الأمور الأخرى جميعا".

وختم "لا أحد كامل، كنت أفضل أن أكون أقل موهبة وقدرة وأمتلك الأمور الأخرى، حينها فقط سأكون من بين الأفضل في العالم، فقد ظننت أن الموهبة وحدها كافية ولكن العكس هو الصحيح".